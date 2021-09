Neuwarmbüchen

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Straßenverkehrsgefährdung muss sich jetzt ein 54 Jahre alter Mann aus Isernhagen verantworten, der am Freitagabend einen Unfall verursacht hatte und dann geflohen war. Die Polizei konnte ihn anhand von Zeugenaussagen und anschließenden Ermittlungen stellen.

Gegen 17.50 Uhr wollte der 43-jährige Fahrer eines Reisebusses, der ohne Passagiere unterwegs war, von der Höfestraße in die Farster Straße einbiegen, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag mitteilte. In diesem Moment bog der Fahrer eines schwarzen Ford aus der Farster in die Höfestraße ein und touchierte den Bus. Allerdings hielt der Ford-Fahrer nicht an, sondern setzte nach Polizeiangaben seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Busfahrer und weitere Zeugen konnten den Ermittlungsbeamten indes Daten zum Fahrzeug – darunter das Kennzeichen – geben, sodass die Polizisten den 54-Jährigen an seiner Isernhagener Wohnanschrift antreffen konnten.

Dort führte der Mann freiwillig einen Atemalkoholtest mit dem Alkomaten durch, das Ergebnis betrug mehr als 3,6 Promille. Deshalb musste der Isernhagener eine Blutprobe abgeben, die Beamten beschlagnahmten zudem seine Fahrerlaubnis. Den Schaden an beiden Fahrzeugen schätzen die Polizisten auf etwa 12.000 Euro.

Von Antje Bismark