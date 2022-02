Altwarmbüchen

Wegen fahrlässiger Körperverletzung muss sich jetzt ein 78 Jahre alter Mann aus Altwarmbüchen verantworten, dessen Hund am Freitag gegen 17 Uhr einen 54-Jährigen gebissen hatte: Der 78-Jährige war nach Aussage eines Polizeisprechers mit seinem Rhodesian Ridgeback auf einem Feldweg an der Hannoverschen Straße unterwegs, als er auf den anderen Hundehalter traf. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei riss sich der Rhodesian Ridgeback unvermittelt los und griff den Dobermann-Mischling des 54-Jährigen an.

Dieser versuchte, den Angreifer von seinem Hund zu ziehen. Dabei biss ihn der Ridgeback in die linke Hand und verletzte den Mann. Er musste wegen seiner Verletzungen einen Arzt aufsuchen. Der 78-Jährige entfernte sich zunächst vom Tatort, konnte aber anschließend ermittelt werden. Die Beamten leiteten ein Verfahren ein.

Von Antje Bismark