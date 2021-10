Isernhagen N.B

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen eine 37 Jahre alte Frau aus Hannover und einen 49-Jährigen aus Isernhagen. Beide beschuldigen sich wechselseitig, betrunken ein Auto gefahren zu haben.

Zeugen hatten die Polizei gegen 1 Uhr am Sonntag alarmiert, weil ihnen auf der Hauptstraße in N.B. ein roter VW Golf wegen sehr unsicherer Fahrweise aufgefallen war. Als die Polizeibeamten eintrafen, war der Wagen bereits abgestellt worden, berichtete ein Sprecher. Die Einsatzkräfte hatten die beiden Insassen aber schnell ermitteln können, beide machten bei der Befragung widersprüchliche Aussage darüber, wer am Steuer gesessen hatte. Deshalb mussten beide eine Blutprobe abgeben, da sie aufgrund ihrer Alkoholisierung absolut fahruntauglich gewesen seien, sagte der Sprecher.

Von Antje Bismark