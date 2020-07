Kirchhorst

Ein 14 Jahre alter Junge, begleitet von einem Zwölfjährigen, soll betrunken in Kirchhorst mitten in der Nacht zwei Anwohner angegriffen haben, die den Jugendlichen zur Ruhe ermahnt hatten. Was bislang zu diesem Vorfall bekannt ist, stammt zu weiten Teilen von einem der Anwohner. Die Polizei hält sich mit Verweis auf die noch laufenden Ermittlungen und das jugendliche Alter des einen Beteiligten sehr bedeckt.

Kirchhorster wollte Jungen nachts zur Ordnung rufen

Der 46 Jahre alte Kirchhorster äußerte sich im Gespräch mit dieser Zeitung „absolut erschrocken“ über das Verhalten des Jugendlichen. „Ich dachte erst, das sei ein schlechter Scherz, als er das erste Mal auf mich losgegangen ist. So ein extrem hohes Aggressionspotenzial hatte ich nicht erwartet.“

Zugetragen hatte sich der Vorfall bereits vor rund eineinhalb Wochen nachts gegen 3 Uhr in einer an sich ruhigen Kirchhorster Einfamilienhaussiedlung. Die Polizei Großburgwedel bestätigte auf Nachfrage einen entsprechenden Einsatz, ohne dabei zu sehr ins Detail gehen zu wollen.

Laut des Anwohners hätten der 14-Jährige, der offenbar nicht in Isernhagen wohne, und ein etwa zwei Jahre jüngerer Begleiter – „beide augenscheinlich alkoholisiert“ – auf einem nahen Spielplatz gelärmt. Er selbst sei dann hinausgegangen, um sie zur Ordnung zu rufen. Erlaubt sei die Spielplatz-Nutzung bis 20 Uhr. „Es sagt ja auch niemand etwas, wenn es mal 22 Uhr wird. Und auch wenn ältere Jugendliche da mal abends ein Bier trinken oder rauchen, ist das doch okay – solange sie dabei friedlich bleiben.“

Anwohner berichtet von Faustschlägen und Karatetritten

Friedlich blieb es diesmal laut dem Anwohner jedoch nicht, ganz im Gegenteil: Nach einem kurzen Wortgefecht sei der 14-Jährige plötzlich mit den Fäusten auf ihn losgegangen – und das, obwohl der Anwohner nach eigenen Angaben mit fast zwei Metern Größe und mit deutlich mehr als 100 Kilogramm Körpergewicht dafür augenscheinlich das falsche Ziel war. Er selbst habe den Angriff abwehren können und den Jugendlichen an Jacke und Rucksack-Träger zu fassen bekommen. „Mit der einen Hand habe ich ihn fixiert, mit der anderen Hand habe ich die Polizei angerufen“, berichtet der Kirchhorster weiter. Der etwa Zwölfjährige habe an der Attacke nicht teilgenommen.

Doch damit nicht genug: Als seine Frau hinzugekommen sei, habe er den 14-Jährigen wieder losgelassen, sagt der Anwohner. Dieser sei einige Meter weggelaufen, er selbst hinterher. In „Karate-Manier“ habe der Junge dann mehrfach zugetreten und ihn dabei auch im Brustbereich getroffen. „Auch meine Frau hat er angegriffen und beleidigt“, sagt der Anwohner.

Polizei ermittelt gegen beide Beteiligten wegen Körperverletzung

Laut dem Sprecher des Polizeikommissariats Großburgwedel sind wegen des Vorfalls in Kirchhorst von Amts wegen zwei Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet worden – gegen den 14-Jährigen, aber auch gegen den Anwohner. Auf Nachfrage bestätigte er auch, dass der Atemalkohol des 14-Jährigen getestet worden sei – mit positiven Ergebnis, er hatte getrunken. Sein jüngerer Begleiter sei hingegen nicht getestet, sondern seinen Eltern übergeben worden.

Auch wenn die Polizei von sich aus bereits gegen den 14-Jährigen ermittelt, der erwachsene Kirchhorster will auf jeden Fall auch eine Strafanzeige stellen. „Ich will, dass der Junge eingenordet wird, ehe es noch schlimmer wird mit ihm. Die Gesellschaft ist jetzt gefordert, ihm die Grenzen aufzuzeigen.“

