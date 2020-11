Isernhagen F.B

Diese Verkehrskontrolle dürfte für eine 22-Jährige strafrechtliche Folgen haben. Wie die Polizei mitteilt, hatten Beamte die junge Frau in ihrem VW in der Nacht zu Donnerstag gegen 0.40 Uhr auf der Hauptstraße in Isernhagen F.B. angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass die Frau augenscheinlich Drogen konsumiert hatte. Ein entsprechender Test wurde angeordnet. Eine Durchsuchung der Fahrerin ergab laut Polizei zudem, dass die 22-Jährige eine geringe Menge Marihuana bei sich hatte. Sie wird sich nun wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Von Carina Bahl