Altwarmbüchen

Das wird teuer: Obwohl einem 48-Jährigen bereits der Führerschein entzogen worden war, war der Mann am Mittwochabend mit einem Auto in Altwarmbüchen unterwegs. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stoppte ihn die Polizei gegen 23.20 Uhr an der Boschstraße. Außerdem führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch. „Das Messgerät zeigte einen Wert knapp oberhalb von 0,5 Promille an“, sagte ein Sprecher des Kommissariates Großburgwedel. Die Polizei leitete daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Von Thomas Oberdorfer