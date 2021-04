Kirchhorst

Wer vermisst ein Fahrrad? Das fragen die Beamten des Polizeikommissariats Großburgwedel. Sie stießen bei Ermittlungen auf einen Lagerplatz in der Nähe des Kirchhorster Sees – nur wenige Meter vom See entfernt, an einem kleinen Teich. Augenscheinlich – so die Polizei – wurde der Platz genutzt, um dort zu übernachten. Neben allerlei Müll entdeckten die Beamten auch drei Fahrräder und einen Fahrradakku der Marke Samsung.

Eines der Räder konnte inzwischen einem Diebstahl am Kirchhorster See zugeordnet werden. Dort verschwand das Rad im vergangenen Jahr. Die Ermittlungen zu den beiden anderen Rädern, einem schwarzen Damenrad der Marke Triumph und einem weiteren grauen Damenrad der Marke Mckenzie, dauern an. Wer Informationen zu den Rädern geben kann, erreicht die Beamten unter der Telefonnummer (0 51 39) 99 10.

Von Thomas Oberdorfer