Altwarmbüchen

Mehr als 20 Gramm Marihuana hat ein 17-Jähriger in Altwarmbüchen mit sich geführt, als die Polizei ihn am Freitagabend gegen 21.40 Uhr kontrolliert hat. Die Beamten trafen ihn und einen weiteren jungen Mann auf einer Parkbank im Bereich Peter-Rosegger-Straße/Riehegraben an. Nachdem die Polizisten Marihuanageruch wahrgenommen hatten, führten sie eine Personenkontrolle durch und beschlagnahmten das Rauschgift. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein und übergaben den Jugendlichen an seinen Vater.

Von Thomas Oberdorfer