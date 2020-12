Isernhagen N.B

In letzter Minute hat eine 26-Jährige aus Isernhagen ihre Weihnachtsgeschenke gerettet: Die Frau hatte die Präsente nach Aussage eines Polizeisprechers auf den Beifahrersitz ihres schwarz-weißen Smarts gelegt, den sie an der Straße Am Ortfelde abgestellt hatte. Dies bemerkten zwei junge Männer, sie schlugen am Heiligabend gegen 18.45 Uhr die Scheibe der Beifahrertür ein und wollten so an die Geschenke gelangen. In diesem Moment kehrte die 26-Jährige zurück, die sich nur kurze Zeit vom Fahrzeug entfernt hatte. Mit ihrer Anwesenheit vertrieb sie die beiden Täter, von denen einer eine blaue Tasche und ein Fahrrad bei sich führte.

Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf 400 Euro. Sie bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Duo geben können, sich unter Telefon (05139) 9910 zu melden.

Von Antje Bismark