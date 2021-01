Isernhagen F.B.

„Wer hat etwas beobachtet?“, fragen Beamte des Polizeikommissariates Großburgwedel. Sie versuchen eine Fahrerflucht in Isernhagen F.B. aufzuklären. Und das ist passiert: Am Mittwoch parkte ein Mitarbeiter des REWE-Marktes in der Zeit zwischen 5.25 und 14.10 Uhr seinen Volvo auf dem Parkplatz des Supermarkts am Lohner Weg. In dieser Zeit touchierte ein anderes Fahrzeug den rechten Kotflügel des Autos. Das hinterließ Kratzer und eine Delle. Zur Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben. Sie nahm die Ermittlungen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort auf. Die Beamten bitten Zeugen, ihre Beobachtungen unter der Rufnummer (05139) 9910 mitzuteilen.

Von Thomas Oberdorfer