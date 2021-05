Isernhagen H.B.

Beulen und Lackschäden am Kotflügel hat ein noch unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug an einem schwarzen BMW in Isernhagen H.B. hinterlassen. Der Wagen des bayrischen Autoherstellers stand auf dem Parkplatz eines Sportvereins an der Straße Auf der Heide. Der Unfall ereignete sich am Dienstag in der Zeit zwischen 18.10 und 20.15 Uhr, lautPolizei vermutlich durch einen Rempler beim Ein- oder Ausparken. Die Beamten beziffern den entstandenen Sachschaden auf 2000 Euro und hoffen, dem Unfallverursacher durch Zeugenaussagen auf die Spur zu kommen.

Einen Hinweis haben sie bereits: Als der BMW auf dem Parkplatz abgestellt wurde, parkte neben ihm ein weißer Transporter. Weitere Angaben zu dem Fahrzeug sind nicht bekannt. Ebenfalls ist nicht bekannt, ob der Transporter in den Parkrempler mit anschließender Unfallflucht verwickelt ist. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Die zuständigen Beamten des Kommissariats Burgwedel nehmen Hinweise telefonisch unter der Rufnummer (05139) 9910 entgegen.

Von Thomas Oberdorfer