Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag einen weißen Ford Mondeo in Isernhagen H.B. beim Vorbeifahren touchiert. Dann flüchtete er von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat an der Bahnhofstraße in H.B. einen Unfall beobachtet? Quelle: C. Hanselmann (Symbolbild)