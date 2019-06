Isernhagen H.B./Kirchhorst

Gleich zwei Autofahrer mussten am Wochenende in Isernhagen ihren Heimweg zu Fuß antreten. In beiden Fällen hatte die Polizei ihnen die Weiterfahrt untersagt.

Viel zu tief ins Glas geschaut hatte der Fahrer eines Ford Focus. Er fiel in der Nacht zu Sonnabend zwei Polizisten auf ihrer Streifenfahrt auf, als er – Schlangenlinien fahrend – auf der Steller Straße in Kirchhorst unterwegs war. Daraufhin stoppten die Beamten den 56-Jährigen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Den Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen, da der Autofahrer keine Fahrerlaubnis besaß. Ebenfalls ohne Führerschein war der Fahrer eines Škoda Fabia am Freitag in Isernhagen H.B. unterwegs. Der 48-Jährige wurde während einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Burgwedeler Straße angehalten und kontrolliert. Auch er musste seinen Wagen stehen lassen.

Von Thomas Oberdorfer