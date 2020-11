Isernhagen

Wohn- und Geschäftsräume sind in der Gemeinde Isernhagen in zentraler Lage begehrt – das muss nun auch die Polizei merken. Die Polizeistation in Altwarmbüchen, die dem Polizeikommissariat Großburgwedel zugeordnet ist, sucht eine neue Bleibe. „Unser Vermieter hat den Mietvertrag gekündigt“, bestätigt Kommissariatsleiter Ralf Oltmanns. Allerdings drohe der Polizeistation vorerst keine Obdachlosigkeit: „Wir sind im guten Gespräch mit dem Vermieter, und der Vertrag wird aktuell Monat für Monat verlängert, bis wir etwas Passendes gefunden haben.“

Polizei möchte ins Zentrum ziehen

Was sich die Polizei unter passend vorstellt, kann Oltmanns klar umschreiben: „Wir wollen wieder möglichst nah ans Zentrum in Altwarmbüchen heran und so den Weg zu den Bürgern verkürzen.“ Bis Juli 1995 hatte die Polizei bereits einmal ihren Sitz im Zentrum, war dann aber in das heutige Gebäude in zweiter Baureihe an der Hannoverschen Straße 23a gezogen – direkt neben die Volkshochschule. „Es wäre gut, wieder näher bei den Menschen zu sein“, sagt Oltmanns. Etwa 130 Quadratmeter, möglichst barrierefrei, so steht es auch in der Immobilienmarktanzeige, die die Landesbehörde nun geschaltet hat, werden für die Polizeistation Altwarmbüchen gesucht. Denn diese solle in jedem Fall erhalten bleiben, betont der Kommissariatsleiter.

Politik und Gemeinde sind für Umzug ins Zentrum

Die Frage sei zudem, ob man die Polizeistation nicht auch personell aufstocken müsse, wenn der Umzug ins Zentrum gelinge. Diese ist momentan nicht rund um die Uhr besetzt – das Polizeikommissariat in Großburgwedel sowie die Polizei in Lahe sind jedoch jederzeit für Einsätze in Isernhagen abrufbar. „Im Zentrum werden wir wieder ansprechbarer sein, und möglicherweise kommen dann auch wieder mehr Bürger vorbei“, so Oltmanns. Auch die Isernhagener Politik und Bürgermeister Arpad Bogya haben in den vergangenen Jahren mehrfach den Wunsch geäußert, die Polizei wieder zurück ins Zentrum zu holen. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagte Bogya jetzt zur gemeinsamen Suche nach passenden Polizeiräume. Auch die Bürger helfen. „Wir haben schon oft Hinweise zu Leerständen oder Umzügen im Zentrum bekommen“, sagt Kommissariatsleiter Oltmanns. Konkretisiert habe sich bisher jedoch noch nichts. Es sei zwar kein immenser Umzugsdruck vorhanden, doch wenn man ihn frage, würde er am liebsten sofort die Kisten packen.

Die Alte Kapelle direkt an der Hannoverschen Straße steht unter Denkmalschutz. Quelle: Carina Bahl

Eigentümer plant Neubau an der Hannoverschen Straße

Dass der Eigentümer des Grundstücks an der Hannoverschen Straße 23 andere Pläne für das Gebäude der Polizeistation hat, ist nichts Neues. Schon 2016 gab es eine Bauvoranfrage, die den Abriss des Gebäudes und einen zweigeschossigen Neubau mit Wohnungen an dieser Stelle vorsah. Dieses Vorhaben mussten Gemeinde und Region damals ablehnen – der Teil des Grundstücks, der bebaut werden sollte, lag zu einem großen Teil im Außenbereich. Aktuell lässt die Gemeinde daher den zugehörigen Bebauungsplan Südlich Hannoversche Straße ändern, um klarer Innen- und Außenbereich an dieser Stelle zu definieren und Bauvorhaben so ermöglichen zu können. Die Kosten dafür trägt der Grundstückseigentümer. Er muss zudem nicht unerhebliche Ausgleichsmaßnahmen erfüllen, die die Politik in der vergangenen Woche auch abgesegnet hat.

Nicht von den Neubauplänen betroffen ist derweil die Alte Kapelle, direkt an der Hannoverschen Straße gelegen, in der sich heute unter anderem der Computerraum der Volkshochschule Ostkreis-Hannover befindet. Dieses Gebäude steht unter Denkmalschutz.

Von Carina Bahl