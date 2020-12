Isernhagen

Wer dieser Tage durch das Zentrum in Altwarmbüchen fährt oder geht, müsste es bemerkt haben: Da fehlt etwas. Um genau zu sein: jede Menge gelbe Autos. Der große Posthof direkt neben dem Rathaus an der Stettiner Straße wirkt verwaist, die vielen Zustellfahrzeuge sind nicht mehr da. „Wir sind inzwischen umgezogen“, bestätigt Jens-Uwe Hogardt, Pressesprecher der Deutschen Post für Niedersachsen. Coronabedingt sei das sang- und klanglos passiert.

Posthof ist nach Kirchhorst umgezogen

Der Posthof hat seinen Sitz von Altwarmbüchen ins Gewerbegebiet Erdbeerfeld in Kirchhorst verlegt. An der Sattlerstraße 9 ist in den vergangenen Monaten eine 600 Quadratmeter große Halle entstanden. Dort befindet sich der neue Stützpunkt, zu dem täglich diverse Lastwagen Briefe und Pakete bringen, die letztlich auf die einzelnen Postzustellfahrzeuge verteilt und in den gelben Kleintransportern an die Haushalte in 20 Bezirken ausgeliefert werden. 30 Mitarbeiter sind in Kirchhorst dafür nun im Einsatz.

„Wir begrüßen den Umzug ausdrücklich“, sagt Bürgermeister Arpad Bogya. Den Wunsch, den Posthof aus dem Altwarmbüchener Zentrum umziehen zu lassen, gibt es schon seit Jahren. Ursprünglich hatte die Gemeinde vor, der Post eine Fläche vor dem neuen Baubetriebshof am Ortsausgang in Altwarmbüchen anzubieten. 2019 dann die Kehrtwende: Die Post unterschrieb den Vertrag für das Grundstück an der Sattlerstraße 9. Von dort aus sind die Wege ebenso kurz – nicht zuletzt zur Autobahn 7.

Polizei , Läden, Gastronomie ? Viele Möglichkeiten im Zentrum

Den Verkehr in Altwarmbüchen mindert der Umzug jetzt allemal. Und die Gemeinde sieht im neuen Leerstand direkt am Marktplatz auch eine Chance für die Entwicklung des Zentrums. „Wir sind in Gesprächen mit dem Eigentümer“, sagt Bogya. Man wünsche sich, dass an dieser Stelle nun eine weitaus „zentrumsaffinere Nutzung“ möglich werde. Der Mietvertrag mit der Post laufe allerdings noch bis Mitte 2021. Ob Gastronomie, weitere Läden oder gar die Polizeistation, die aktuell neue Räume in Isernhagen sucht und gern ins Zentrum umziehen würde – die Möglichkeiten wären vielseitig. „Auch das Rathaus braucht weiterhin mehr Platz“, sagt Bogya. Man habe erst kürzlich zusätzliche Räume über der Volksbank anmieten müssen, um dort Teile des Hauptamts unterzubringen und einen Schulungsraum zu schaffen.

Von Carina Bahl