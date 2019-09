Isernhagen F.B

Ob Arien von Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini und Richard Wagner oder Duette von Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Strauß und Gioachino Rossini – auf dies und vieles mehr können sich die Besucher am Sonntag, 15. September, im Isernhagenhof Kulturverein, Hauptstraße 68, in Isernhagen F.B. freuen. Denn dann feiert die Reihe „Oper im Isernhagenhof“ Premiere, eine Kooperation des Kulturvereins mit der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Insgesamt vier junge Künstler der Musikhochschule wollen die Zuschauer ab 15 Uhr mit beliebten Melodien aus Oper und Operette begeistern.

Studenten der Musikhochschule präsentieren sich im Isernhagenhof

Eine von ihnen ist die junge Sopranistin Ahyoung Kim. Die Masterstudentin in Operngesang konnte bereits bei der Kammeroper Halle und dem Akademischen Orchester Leipzig erste Bühnenerfahrungen sammeln und gewann mehrere internationale Wettbewerbe.

Auch Aljoscha Lennert ist die Bühne nicht fremd. Der Tenor war bereits als Kind Mitglied des Windsbacher Knabenchors und feierte bereits große Erfolge an der Frankfurter Oper.

Jan Bukowski kam auf Umwegen zur Musik: Er arbeitete bereits als Informatiker in Warschau, als ihn ein Gesangslehrer entdeckte. Der Bariton sang unter anderem schon an der Warschauer Kammeroper und gewann zahlreiche Preise. Die Begleitung übernimmt der junge Pianist Demian Ewig.

Vorverkauf für „Oper im Isernhagenhof“ läuft

Tickets für die Premiere der „Oper im Isernhagenhof“ sind für 20 Euro, ermäßigt für 14 Euro erhältlich. Die Karten gibt es in der Geschäftsstelle des Isernhagenhof Kulturvereins, Hauptstraße 68, montags bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr, bei C. Böhnert in Burgwedel und Isernhagen H.B., beim TUI ReiseCenter Altwarmbüchen sowie an der Tageskasse. Vorbestellungen sind zudem telefonisch unter (0 51 39) 89 49 86 sowie per E-Mail an info@isernhagenhof.de möglich.

