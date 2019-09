Isernhagen F.B

Bereits zum dritten Mal ist Prita am Donnerstag, 12. September, zu Gast beim NachtKaffee im KulturKaffee Rautenkranz, Hauptstraße 68 in F.B. Doch diesmal hat sie sich Verstärkung geholt. Gemeinsam mit ihrer Freundin und Kollegin Jenny Biddle möchte sie ab 20 Uhr das Publikum begeistern. Während Prita bereits für zwei Solokonzerte in Isernhagen F.B. war, ist es für die Indie-Folk- und Blues-Sängerin der erste Aufenthalt in Deutschland.

Prita begeistert mit Folk, Soul und Hip-Hop

Prita selbst kombiniert ihre Liebe zu Hip-Hop, Soul und Folk zu einem ganz individuellen Sound. Untermalt wird ihr Gesang durch das Loop Pedal, einer Gitarre sowie hin und wieder der Stomp Box. Zudem spielte die Australierin bereits im Vorprogramm von Simply Red und Marcia Hines sowie bei den ausverkauften Shows mit John Paul Young, Ross „Eagle Rock“ Wilson und Paul Greene. Doch auch die Auftritte ihn Deutschland sind für Prita ein Erlebnis. "Das deutsche Publikum ist manchmal ruhiger, aber die Leute sind so respektvoll, sie hören wirklich zu und klatschen zwischen den Stücken, und du fühlst dich wie 'Oh, sie verstehen dich wirklich'", sagt die Sängerin.

Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf für 15 Euro sowie an der Abendkasse für 20 Euro. Der Einlass beginnt bereits um 18.30 Uhr mit der Möglichkeit, sich kulinarisch auf den Abend einzustimmen. Reservierungen sind telefonisch unter (05139) 9789050 oder (0172) 4341092 sowie per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de möglich.

