Altwarmbüchen

Sachbeschädigung im Parkhaus des A2-Centers in Altwarmbüchen: Als der Besitzer eines schwarzen BMW X5 am Sonnabend gegen 16 Uhr zu seinem SUV zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Unbekannter zwischenzeitlich die rechte Fahrzeugseite zerkratzt hatte. Etwa eine halbe Stunde zuvor hatte der Mann mit einem anderen Verkehrsteilnehmer über das Verhalten im Parkhaus gestritten – die Polizei hält es für gut möglich, dass sich der Unbekannte dafür rächen wollte. Allerdings konnten die Beamten am Sonntag noch keinerlei Angaben zum Verdächtigen und seinem Fahrzeug sowie zur Schadenssumme machen.

Zeugen der Sachbeschädigung sollten sich an das Polizeikommissariat Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 wenden.

Von Frank Walter