Isernhagen H.B.

Ein weißer VW Golf ist am Montagabend zwischen 17.45 und 18 Uhr in Isernhagen H.B. beschädigt worden. Das Auto war an der Straße Vor den Höfen geparkt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Da die Beamten vor Ort eine Pedale gefunden haben, gehen sie davon aus, dass ein vorbeifahrender Fahrradfahrer die Kratzer an der linken Seite des Autos und der linken Felge verursacht hat. Der Radfahrer hat sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei nicht sagen.

Zeugen erreichen die Polizei in Großburgwedel unter Telefon (0 51 39) 99 10.

Von Johanna Stein