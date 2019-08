Isernhagen

Die FDP Isernhagen startet am Sonntag, 15. September, zu ihrer diesjährigen Fahrradtour durch die Gemeinde. Dabei wollen die Mitglieder auch interessierte Bürger über die Fortschritte der Bauvorhaben in Altwarmbüchen informieren.

Die Teilnehmer treffen sich um 11 Uhr vor dem Rathaus. Von dort geht es durch das Neubaugebiet Wietzeaue, zum Schulcampus am Helleweg und zum Bauplatz für das neue Feuerwehrhaus in Isernhagen F.B. Dabei informieren die Mandatsträger jeweils über den Stand der Planungen. Weiter geht es durch die Feldmark zum Sportplatz in Neuwarmbüchen, wo die Gruppe gegen 13 Uhr eintreffen will. Dort versorgt der Vereinswirt des FC Neuwarmbüchen die Teilnehmer mit Gegrilltem und Getränken. Das Ende ist für etwa 16 Uhr geplant.

Anmeldungen nimmt die FDP-Vorsitzende Christiane Hinze bis Sonntag, 8. September, unter Telefon (05139) 895946 und per E-Mail an christiane.hinze@t-online.de entgegen. Es ist auch möglich, direkt zum geselligen Beisammensein nach Neuwarmbüchen zu kommen. Dort wird eine Umlage von 10 Euro eingesammelt.

Von Frank Walter