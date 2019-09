War es wieder ein Meteorit? Erst am Donnerstag hatten Hunderte Menschen in Norddeutschland ein helles Objekt am Himmel verglühen sehen und einen lauten Knall gehört. Jetzt hat eine HAZ-Leserin über Altwarmbüchen ebenfalls eine ungewöhnliche Beobachtung gefilmt – die Experten aber erklären können.