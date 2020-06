Altwarmbüchen

Isernhagen für Radfahrer attraktiver machen, und zwar zügig und nicht mittelfristig: Der Ortsrat Altwarmbüchen hat sich dafür ausgesprochen, erste Maßnahmen des Radverkehrskonzeptes möglichst sofort umzusetzen. Dazu soll es Gespräche mit den Fachleuten aus der Gemeindeverwaltung und dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club ( ADFC) geben.

CDU dringt auf Umsetzung erster Maßnahmen

Dass sich etwas tun muss an den Radwegen, weiß die Gemeinde auch. So sieht das im Februar vorgestellte Radverkehrskonzept 115 konkrete Verbesserungsvorschläge vor: vom Ausbessern der Straßendecken über die Verbreiterung von Radwegen bis hin zur Schaffung von Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Der Nachteil: All dies kostet Geld – und kann deshalb nur sukzessive umgesetzt werden, sagte Dirk Schneemann, bei der Gemeinde Isernhagen für Klimaschutz und Umwelt zuständig, bei der Präsentation des Konzeptes. Das weckte den Unmut von Bürgern und Politikern.

Es müsse doch auch anders gehen, dachte sich die CDU-Ortsratsfraktion Altwarmbüchen und legte einen Antrag vor. „Es sind Maßnahmen, die sich mit geringen Kosten und wenig Aufwand umsetzen lassen“, sagte CDU-Sprecher Arne Grävemeyer: „Damit können wir der Bevölkerung zeigen, dass das neue Radverkehrskonzept konkrete und schnelle Verbesserungen bringt.“ Einen der Vorschläge hat die Verwaltung bereits umgesetzt: Die sogenannte Umlaufschranke auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg, der die Bernhard-Rehkopf-Straße mit der Hannoverschen Straße verbindet, wurde entfernt.

Auch an Fahrer von Lastenrädern denken

Solche Metallschranken seien für Radfahrer nur mit Schwierigkeiten passierbar und lediglich an Querungsstellen mit schlechten Sichtverhältnissen oder starkem Autoverkehr zu empfehlen, heißt es dazu im Radverkehrskonzept. Die stellvertretende Ortsbürgermeisterin Jessica Rothhardt ( Bündnis 90/Die Grünen) verwies darauf, dass gerade an solchen Stellen es Nutzer von Lastenrädern sonst schwer hätten.

Auch die Schranke am Turn- und Sportverein Altwarmbüchen auf dem Weg zum Altwarmbüchener See soll verschwinden und durch einen Poller ersetzt werden. Damit wäre gewährleistet, dass dort keine Autos durchfahren. „Es muss ein umlegbarer Poller sein“, sagte Marlies Helfers ( SPD): „Damit im Notfall Rettungsdienste und die DLRG durchkommen.“ Für Jürgen Klingler ( AfD) hat die Schranke ihre Berechtigung: Sie bremse Radfahrer und schütze damit Fußgänger. Ebenfalls einfach umzusetzen, darin stimmte der Ortsrat dem Antrag zu, sei eine Beschilderung am Helleweg sowie dem Wirtschaftsweg der die Heinrich-Könecke-Straße mit der Straße An der Bues verbindet, um den Radfahrern dort den Streckenverlauf klar zu machen.

Drängelgitter in Spielplatznähe muss bleiben

Das Gitter an der Seerosenstraße müsse aber auf jeden Fall bleiben, machten die Politiker auf Nachfrage von Ordnungsamtsleiter Jörg Schuster deutlich. „Da ist ein Spielplatz in der Nähe und wenn das Gitter weggenommen wird, fahren die Kinder direkt auf die Straße“, sagte Hans-Jürgen Beck ( Die Grünen). Er war es auch, der Grävemeyer den Vorschlag machte, gemeinsam mit der Verwaltung und dem ADFC eine Arbeitsgruppe ins Leben zu rufen oder zumindest Gespräche zu führen. So könne dafür gesorgt werden, dass auch weitere Punkte des Radverkehrskonzepts zügig umgesetzt würden.

Von Sandra Köhler