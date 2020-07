Isernhagen

Die Sorge um eine alte Eiche treibt einen Anwohner aus Isernhagen F.B. um: Der mehr als 200 Jahre alte Baum stehe auf einem Nachbargrundstück, ein Großteil der Blätter lande deshalb in seinem Garten, sagt der Pensionär. „Das stört mich überhaupt nicht, weil der Baum einfach wunderschön ist.“ Nun aber gebe es Baupläne für das Areal rund um die Eiche, nach denen die Neubauten so platziert werden sollen, dass der Baum gefällt werden müsste.

Deshalb setzt der Senior nun auf die Baumschutzsatzung, die der Rat mehrheitlich beschlossen hat und die zum 1. Oktober dieses Jahres greifen soll. „Die Diskussion um die neuen Häuser dauert schon länger. Ich hoffe, dass die Satzung rechtzeitig gilt und der Baum deshalb stehen bleiben kann“, sagt der Anlieger, nach dessen Angaben die Eiche das Bild in der Straße prägt. „Wenn sie verschwindet, kann sie eigentlich nicht mehr ersetzt werden“, sagt der Isernhagener, der über seine Bedenken bereits mit Kommunalpolitikern gesprochen hat und weitere Gespräche plant.

Geschützt sind Bäume mit einem Umfang von mindestens 180 Zentimetern

Einige Tausend Bäume, so die Schätzung im Fachausschuss, fallen künftig unter den Schutz der neuen Satzung, die die Grünen-Ratsfraktion schon vor Jahren angeschoben hatte – und der sich nun auch Christ- und Sozialdemokraten angeschlossen haben. Sie plädierten dafür, Bäume wie Ahorn, Linde, Eiche und Kastanie mit einem Stammumfang von mindestens 180 Zentimetern zu erhalten. Diesen Vorschlag hatte die CDU-Fraktion unterbreitet, zuvor lag der Wert bei mindestens 240 Zentimetern. „Wir sind entsetzt, dass uns die CDU jetzt links überholt“, sagte Ulrich von Rautenkranz ( FDP) in der Ratssitzung.

„Meine Fraktion hat sich in der Vergangenheit gewehrt, aber die Zeiten ändern sich“, entgegnete Heinrich Bätke ( CDU) und fügte hinzu, dass die Isernhagener sehr wohl wüssten, was sie an ihren Bäumen haben. „Aber die Zeiten ändern sich, und viele neue Grundstückseigentümer wollen die Grundstücke aufteilen für Neubauten“, sagte Bätke in der Sitzung und bestätigte damit unwissentlich die Sorge des Pensionärs aus Isernhagen F.B. um die alte Eiche. Um die Satzung umsetzen zu können, rechnet die Gemeinde mit jährlichen Kosten von etwa 50.000 Euro.

Viele Kommunen verzichten auf eine Satzung

Mit der Satzung geht Isernhagen einen anderen Weg als die Umlandkommunen. So gibt es eine solche Vorgabe bislang weder in Langenhagen noch in Burgwedel oder der Wedemark. In Burgdorf existiert ein Kataster für die Stadtbäume, das auf die Feldmark ausgedehnt werden soll. Die Stadt Sehnde verfügt über keine allgemeine Baumschutzsatzung, sondern über Satzungen zu geschützten Landschaftsbestandteilen. Lehrte schützt alte Bäume mit einer Satzung, aber nur in der Kernstadt.

Besitzer schützenswerter Bäume dürfen nach dem jetzigen Beschluss diese weder beschädigen noch Teile von Krone, Stamm oder Wurzel kappen. Verboten sind zudem das Anbringen von Verankerungen und Gegenständen, das Versiegeln des Wurzelbereichs und der Gebrauch von Herbiziden. Gleiches gilt, wenn Autos dauerhaft auf den Wurzeln stehen und die Fahrzeuge damit den Bereich verdichten. Dringend erforderlich sei dagegen beispielsweise die fachgerechte Pflege und der Erhalt der Bäume, also die Behandlung von Wunden und das Beseitigen von Krankheitsherden. Ist ein Baum nicht zu retten, hat der Eigentümer für den entsprechenden Ersatz zu sorgen. Bei einer vorsätzlichen Beschädigung gelten Bußgelder, die der Rat mit seiner mehrheitlichen Zustimmung zeitgleich fasste.

