Isernhagen

Die Ratssitzung Anfang Dezember wird in Isernhagen stets von der Finanzplanung für das nächste Jahr bestimmt. Das ist in diesem Jahr nicht anders: Vor der Abstimmung über den Haushalt in der öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 12. Dezember, ab 18.30 Uhr im Rathaus in Altwarmbüchen werden die Fraktionssprecher am Rednerpult mehr oder weniger scharf mit dem Entwurf für 2020 und der mittelfristigen Finanzplanung ins Gericht gehen.

Dabei sind diesmal durchaus andere Töne als üblich zu erwarten. Immerhin steuert Isernhagen wegen der anstehenden Investitionen vor allem in die Schulen und Kitas auf eine Rekordverschuldung zu. Teil der Haushaltsentscheidung ist auch eine lange Liste mit Wünschen der sieben Ortsräte.

Rat beschließt über Raumprogramm der Grundschule

Einige Millionen Euro wird die Gemeinde zudem in die Erweiterung und den Umbau der Heinrich-Heller-Schule zum neuen Grundschulstandort für Altwarmbüchen investieren müssen. Am Donnerstag soll der Rat über das Raumprogramm beschließen, dann wird der Finanzbedarf klarer sein. Weitere Themen sind einige Maßnahmen zur Schulwegsicherung, neue Verträge mit der Sport-AG und dem Verein Nordhannoversches Bauernhaus-Museum sowie neue Richtlinien für die Sportlerehrung.

Ferner stehen eine Neuauflage der Jugendbegegnung mit Frankreich, ein Antrag zur Beitragsfreiheit für Tagespflegekinder ab drei Jahren, die künftige Höhe der Abwassergebühren und der Planfeststellungsbeschluss zur Sanierung der K 113 in F.B. und K.B. auf der Tagesordnung. Zum zweiten Abschnitt des Baugebiets Wietzeaue soll der Rat den Satzungsbeschluss fassen, zudem über das Radverkehrskonzept für die Gemeinde beschließen. Die Grünen fordern außerdem, dass die Energiewerke Isernhagen ihr Portfolio an Förderprogrammen erweitern.

Zu Beginn der Sitzung haben Zuhörer wie stets die Möglichkeit, sich von der Gemeindeverwaltung und vom Rat Fragen beantworten zu lassen.

Lesen Sie auch

Von Frank Walter