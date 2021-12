Isernhagen

Es ist der zweite Winter in der Corona-Pandemie und die Frage, wie man die Schülerinnen und Schüler wirksam vor einer Infektion mit dem Virus schützen kann, treibt aktuell alle Kommunen um. Isernhagen hatte bereits im Sommer Fördergeld für stationäre Luftreinigungsgeräte beantragt und auch in Höhe von knapp 1,4 Millionen Euro erhalten – diese sollen in der Kita sowie in den Grundschulen in N.B., Neuwarmbüchen und Kirchhorst zum Einsatz kommen. Für die Grundschulen in H.B. und Altwarmbüchen kommen diese Geräte nicht in Frage – diese müssten mit Blick auf die bevorstehenden Sanierungen und den Umzug zu schnell wieder abgebaut werden, damit hätte man die Fördergelder zurückzahlen müssen. Die Grundschule H.B. soll nun zumindest mobile Luftreiniger erhalten – Fördergeld gibt es dafür jedoch nicht, weil die Klassenräume gut zu lüften sind.

CDU und FDP lehnen Luftfilter für Altwarmbüchen ab

Die Grundschule Altwarmbüchen hingegen wird auch die mobilen Luftfilter nicht erhalten, wie eine Ratsmehrheit aus CDU und FDP am Donnerstagabend entschieden hat. Im Schuljahr 2023/2024 werde die Grundschule in die leer stehende Heinrich-Heller-Schule umziehen, argumentierten die CDU-Politiker für ihre Ablehnung. Dort gebe es eine richtige Be- und Entlüftungsanlage. Mit Blick auf lange Bestellzeiten für die Geräte könnten diese in Altwarmbüchen in der alten Grundschule also nur einen Winter im Einsatz sein – und das für Investitionskosten von rund 100.000 Euro. Zudem sei die Wirkung umstritten, man wolle auch keine Scheinsicherheit in den Schulen vermitteln. „Die Geräte ersetzen nicht das Lüften. Lüften bleibt das Mittel der Wahl“, betonte Anja Moch (CDU).

SPD: „Das ist das falsche Signal“

Die SPD teilte diese Einschätzung nicht. „Das ist das doch falsche Signal in der vierten Welle der Pandemie“, sagte Stefanie Rennspieß (SPD). „Wir sollten alles tun, um die Kinder so gut wie möglich zu schützen.“ Herbert Löffler (SPD) konnte auch das Argument der falschen Sicherheit der mobilen Luftreiniger nicht nachvollziehen: „Warum schaffen wir dann überhaupt welche an?“. Die SPD wolle die Grundschule Altwarmbüchen nicht schlechter stellen als die anderen Schulen. „Ich bin mir auch sicher, dass wir die Geräte hinterher woanders noch einsetzen könnten“, sagte Fabian Peters (Grüne).

CO2-Ampeln gibt es für beide Grundschulen

Letztlich fiel die Entscheidung mit knapper Mehrheit gegen die mobilen Luftfilterreiniger für Altwarmbüchen. Die Grundschule H.B. soll sie für rund 40.000 Euro bekommen. CO2-Ampeln, die anzeigen, wann im Klassenraum gelüftet werden muss, soll aber auch die Grundschule Altwarmbüchen erhalten, so der einstimmige Ratsbeschluss. Zudem soll die Gemeinde den Bedarf und die Kosten ermitteln, um alle Schulräume in der Gemeinde Isernhagen mit CO2-Ampeln auszustatten – ein entsprechender Ratsbeschluss soll anschließend auf dem kurzen Wege per Umlaufverfahren erfolgen, um keine weitere Zeit zu verlieren.

Von Carina Bahl