Isernhagen

Die Haushaltsdebatte in der Ratssitzung im Dezember war alles andere als harmonisch, letztlich fand sich keine Mehrheit, um den ersten Doppelhaushalt der Gemeinde Isernhagen für die Jahre 2021/2022 zu beschließen. Allein die CDU-Fraktion hätte dem Finanzplan zugestimmt. Nach einem nichtöffentlichen Finanzausschuss soll es nun am Donnerstag, 11. Februar, ab 18.30 Uhr einen zweiten Versuch für den Beschluss geben.

Ratssitzung als Videokonferenz

Um die Kontakte im Corona-Lockdown einzuschränken, wird die Ratssitzung als Videokonferenz online abgehalten. Die Politiker und Verwaltungsmitarbeiter wählen sich dafür über das Programm Webex ein – mehrere Versuche in Ausschüssen sind in den vergangenen Wochen bereits geglückt. Allerdings: Bürger können sich noch nicht in die öffentliche Onlinesitzung einwählen. Sie müssen vorerst weiterhin persönlich in den Ratssaal kommen, um die politische Debatte live auf einer Leinwand zu verfolgen. Um die Abstands- und Hygieneregeln in der Corona-Pandemie einzuhalten, ist die Zahl der Besucher auf maximal zehn Personen begrenzt. Wer sich eigentlich in der Einwohnerfragestunde hätte zu Wort melden wollen, muss nun seine Frage nun vorab bis Donnerstag unter dem Stichwort „EFS Rat 11.02.21“ an info@isernhagen.de schicken.

Die Fragen der Bürger sollen dann soweit möglich in der Sitzung beantwortet werden. Einziger Tagesordnungspunkt der Ratssitzung ist der Haushalt. Zudem wird es einen Bericht des Bürgermeisters geben.

Von Carina Bahl