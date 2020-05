Isernhagen

Bei diesem Thema gehen die Meinungen der Verwaltung und einiger Politiker weit auseinander: Soll das Bürgerbüro im Rathaus in Altwarmbüchen künftig nur noch Beratungen nach vorheriger Terminvereinbarung anbieten? So hatte es die Gemeindeverwaltung in den vergangenen Wochen aufgrund der Corona-Sicherheitsmaßnahmen gehandhabt – und ist offenbar zufrieden damit. „Die erforderliche Änderung während der Corona-Krise hat sich bewährt“, sagte Bürgermeister Arpad Bogya in der jüngsten Ratssitzung. „Das werden wir wohl beibehalten. Es ist stressfreier.“

FDP kritisiert „Vorpreschen der Verwaltung“

Diese Einschätzung traf vor allem bei der FDP im Rat auf Kritik. Ratsherr Ulrich von Rautenkranz sprach von einem Vorpreschen der Verwaltung. „Es wäre schön, wenn die Politik vorher darüber sprechen könnte“, sagte er. Das sah der Bürgermeister ganz anders. „Das ist ein Geschäft der laufenden Verwaltung“, sagte Bogya. Das Thema sei daher keine Angelegenheit, die der Rat zu entscheiden habe. Er sei sich zu 95 Prozent sicher, dass die Terminvergabe beibehalten werde.

So einfach will die FDP das dem Bürgermeister aber nicht überlassen. Einen Tag nach der Ratssitzung formulierte die Fraktion einen Antrag auf „uneingeschränkten Zugang für Bürger, ohne vorherige Terminvergabe“. Die FDP fordert darin einen uneingeschränkten Bürgerservice während der Öffnungszeiten – zumindest dann wieder, wenn die Corona-Entwicklung es zulasse. Ein gewisses Kontingent an Terminen dürfe weiterhin vorher online reserviert werden können, aber grundsätzlich müsse die Möglichkeit bestehen, dass Bürger spontan ins Rathaus kommen.

Andernfalls befürchtet die FDP-Fraktion, dass es zu langen Wartezeiten auf einen Termin kommen könnte. Wer ein Auto gekauft oder kurz vor Reisebeginn bemerkt habe, dass ihm wichtige Dokumente fehlen, müsse auf die Spontaneität im Bürgerbüro setzen können. Das sei bisher ja auch möglich gewesen. Ob und wann der FDP-Antrag politisch beraten wird, steht aber noch nicht fest.

Rat will Sprechstelle in N.B . erhalten

Fest steht derweil, dass die Bürgerbüro-Nebenstelle in Isernhagen N.B. erhalten bleibt. Die Gemeindeverwaltung hatte vorgeschlagen, die Nebenstelle zugunsten eines größeren Trauzimmers in der Buhrschen Stiftung aufzugeben. Die Zeit der eh geplanten Dachsanierung sollte für die Umbauarbeiten genutzt werden. Damit wäre der Bürgerservice nur noch im Rathaus in Altwarmbüchen möglich gewesen.

Die Sprechstelle der Gemeindeverwaltung in der Buhrschen Stiftung in Isernhagen N.B. soll nach Willen des Gemeinderates erhalten bleiben. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier (Archiv)

Der Rat lehnte das Ansinnen der Verwaltung jedoch mit Blick auf die Bürger der Isernhagener Bauerschaften ab. Man wolle die Nebenstelle erhalten. Gegen das attraktivere und größere Trauzimmer im Standesamt hatte hingegen kaum jemand etwas. Vielmehr vermissten die Politiker eine Variante, in der beides möglich wäre. So beschlossen sie letztlich eine ganz andere Idee: Das Trauzimmer soll um das bisherige Zimmer der Bürgerbüro-Nebenstelle erweitert werden, wenn die Dachsanierung ansteht. Der Service der Nebenstelle wiederum soll künftig im Büroraum des Standesamtes angeboten werden. Dieser Ergänzungsantrag der CDU fand schließlich bei einer Gegenstimme eine deutliche Mehrheit.

Von Mark Bode