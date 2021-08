Isernhagen

Eine 72-Jährige ist auf dem Parkplatz des Golfclubs Isernhagen von einer Frau überfallen worden. Jetzt hofft die Polizei, mit einem Phantombild Hinweise auf die Täterin zu bekommen.

Täterin entreißt Seniorin ihre Rolex-Uhr

Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag, 30. Juli. Die 72-Jährige wurde auf dem Parkplatz des Golfclubs am Gut Lohne von einer Unbekannten gegen 13.15 Uhr in gebrochenem Englisch in ein Gespräch verwickelt. Plötzlich griff die Frau der Seniorin unvermittelt mit beiden Händen ans Handgelenk und entriss ihr eine Armbanduhr der Marke Rolex Daytona. Die 72-Jährige setzte sich zur Wehr und rannte schließlich hilfesuchend in die Gaststätte des Golfclubs. Die Täterin wiederum flüchtete vom Parkplatz.

Mit diesem Phantombild der Räuberin sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf die Täterin geben können. Quelle: Polizeidirektion Hannover

Polizei sucht mit Phantombild nach Zeugen

Die Polizei hofft jetzt auf Zeugenweise. Die Räuberin ist laut der Ermittler vermutlich mit einem blauen Ford-Kombi älteren Baujahrs mit Mindener Kennzeichen (MI-) davongefahren. Sie soll um die 30 Jahre alt und ungefähr 1,70 Meter groß sein. Sie wird als kräftig und gepflegt beschrieben, mit schmalem Gesicht und etwas dunklerem Hautteint. Sie hat schwarze, glatte Haare, die sie über die Schulter und mit Mittelscheitel trägt. Bei der Tat trug sie eine weiße Bluse, eine weiße, nicht eng anliegende Dreiviertelhose und hellblaue, augenscheinlich abgetragene Espadrilles. Zudem hatte sie eine runde, randlose Brille mit dem Schriftzug „H.G.“. Im linken Glas war ein Herz aus Strass zu sehen.

Die Polizei geht davon aus, dass die Frau im Zusammenhang mit mindestens sechs weiteren Taten im Raum Hannover steht. Auch in diesen Fällen entwendete eine Unbekannte den Betroffenen hochwertige Uhren. Zeugen, die Hinweise auf die Gesuchte geben können, sollten sich im Polizeikommissariat Großburgwedel unter Telefon (0 51 39) 99 11 17 melden.

Von Carina Bahl