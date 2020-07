Isernhagen

Die Gemeinde soll die Aushänge an den drei Isernhagener Badeseen um Hinweise auf ein Rauchverbot in den Strandbereichen ergänzen. Zudem soll sie am Altwarmbüchener See, am Hufeisensee in Isernhagen H.B. sowie am Kirchhorster See Aschenbecher an den Sitzbänken entlang der Wege aufstellen. Dafür hat sich der Rat in seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit ausgesprochen. Die Gemeinde geht damit den gleichen Weg wie manche Seebäder an Nord- und Ostsee sowie im europäischen Ausland.

Ojemann : Zigarettenkippen bleiben im Sand liegen

Zurück geht der Beschluss auf einen Vorstoß der Rats-SPD. Deren Fraktionschef Hans-Edgar Ojemann hatte sich für ein generelles Rauchverbot an den Sandstränden und auf den sich anschließenden Liegewiesen starkgemacht. Als Begründung hatte er unter anderem angeführt, dass das gesundheitsschädliche Rauchen längst nicht mehr zeitgemäß sei. An warmen Tagen hielten sich an den Seen viele Familien auf. Die Zigarettenkippen blieben im Sand liegen und stellten für spielende Kinder eine Gefahr dar. „Besonders Kleinkinder nehmen vieles in den Mund“, sagte Ojemann.

Bußgeldandrohungen, das hatte Ojemann im Bauausschuss deutlich gemacht, brauche es nicht. „Wir wollen Aschenbecher an den Bänken und Hinweise auf das Rauchverbot an den Stränden. Das regeln die Bürger dann selbst, da werden sie die Raucher schon darauf hinweisen“, sagte er. Das sah eine große Mehrheit der Ratsmitglieder ebenso: 25 Mitglieder stimmten für das Rauchverbot, nur fünf dagegen.

Von Frank Walter