Isernhagen F.B

Der Ortsrat Isernhagen F.B. lädt Freiwillige für Sonnabend, 21. März, zum „großen Rausputz“ ein. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr die Begegnungsstätte auf dem Isernhagenhof an der Hauptstraße 68. Von dort aus wird dann in die Feldmark gestartet, um Müll einzusammeln. Nach Möglichkeit sollten die Helfer Arbeitshandschuhe und Zangen mitbringen. Im Anschluss erwartet die Freiwilligen ein kleiner Imbiss. Ortsbürgermeisterin Angela Leifers bittet um Anmeldung für die Suppe und nimmt diese telefonisch unter (05139) 88932 und per E-Mail an obm-isernhagenfb@web.de entgegen.

Von Elsa Scholz