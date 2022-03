Altwarmbüchen

Sie gehören unterschiedlichen Parteien an. Dennoch haben sie auch etwas gemeinsam. Die Sozialdemokratin Rebecca Schamber ist bei der Wahl im vergangenen Jahr neu in den Bundestag gewählt worden. Auch Tim Mithöfer (CDU) hat seinen Posten als Isernhagens Bürgermeister erst im November angetreten. In dieser Woche hat Schamber das Rathaus in Altwarmbüchen besucht – und durchaus Themen genannt bekommen, die in den Kommunen pressieren.

Rebecca Schamber besucht Isernhagen auf Kennenlerntour

Isernhagen war die vierte Station im Wahlkreis Hannover-Land I – doch das Thema, das Bürgermeister Mithöfer (CDU) aufs Tableau hob, dürfte wohl alle Kommunen deutschlandweit betreffen: der Erziehermangel. Auch die Gemeinde Isernhagen sucht händeringend Fachkräfte für ihre Kitas – nicht selten braucht es mehrere Ausschreibungen für freie Stellen. Wie man ab 2027 die dritte Kraft in allen Gruppen vorhalten solle, wisse Mithöfer so nicht. „Eltern erwarten nicht nur Quantität an Plätzen, sondern auch Qualität bei der Betreuung“, wusste auch Schamber. Der Beruf einer Erzieherin oder eines Erziehers müsse daher attraktiver gestaltet werden, sagte Mithöfer. Es gehe darum, mehr Menschen für den Job zu gewinnen. „Und sie müssen den Beruf leben.“ Vor allem bei der Ausbildung gebe es für Mithöfer Nachholbedarf. Sie dauert bisher sehr lange – und in Vollzeit verdienen die Erzieher dabei nichts. Die Gemeinde bietet daher seit Jahren eine Teilzeit-Ausbildung zur Erzieherin an. Ideal, so Mithöfer, wäre eine duale Ausbildung über drei Jahre. Bund, Land und Kommunen müssten dafür ihren Beitrag leisten, sagt der Bürgermeister.

EU-Vergaberecht ist Verwaltungsmonster

Ein weiteres Thema, das dem neuen Bürgermeister auf den Nägeln brannte, ist das EU-Vergaberecht. Das stelle das Rathaus inzwischen vor Probleme – und sei ein Verwaltungsmonster, das optimiert werden müsse, sagte Mithöfer. Das Vergaberecht beanspruche enorm viel personelle Ressourcen und Zeit. Als Beispiel nannte der Bürgermeister die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs. „Wir können das Auto nicht einmal in einem Stück bestellen.“ Möglich sei nur eine Bestellung getrennt nach Chassis, Motor und Ausstattung. Schamber sagte Mithöfer zu, auch dieses Thema in Richtung Bundespolitik mitnehmen zu wollen.

Von Katerina Jarolim-Vormeier