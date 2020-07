Kirchhorst

Eine Woche auf dem Rücken von Pferden – das bietet der Reit- und Voltigierverein Kirchhorst auf dem Stadtgut Stelle allen Ferienkindern von Montag, 3. August, bis Freitag, 8. August, an. Die dreistündige Betreuung beginnt jeweils um 9 Uhr auf de Anlage am Mühlenweg 40 in Stelle.

Die Teilnehmer erwartet nach Angaben der Organisatoren viel Spiel und Spaß mit den Schulpferden und Ponys, ein Spaßturnier, geführte Ausritte und jede Menge Erfahrung mit den braven Tieren. Reiterfahrungen sind nicht nötig, wie es in der Ankündigung heißt. Stattdessen sollen die Jungen und Mädchen spielerisch mit den Pferden eine gute, erlebnisreiche Zeit verbringen. Die Ferienwoche kostet 99 Euro – und eine schöne saftige Möhre. Interessierte Familien können ihren Nachwuchs ab sofort per E-Mail sportwart@reitverein-kirchhorst.de anmelden.

Von Antje Bismark