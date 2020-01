„Diese Sprache lerne ich nie!“, dachte der Syrer Mohamed Khatib in seinen ersten Monaten in Kirchhorst. Hat er doch: Knapp fünf Jahre nach seiner Ankunft in Deutschland studiert er längst Mechatronik an der Leibniz-Universität in Hannover. Geholfen haben ihm die Ehrenamtlichen des Helfernetzwerks Isernhagen.