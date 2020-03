Altwarmbüchen

Dass sie heiraten und später einmal auf 60 gemeinsame Ehejahre zurückblicken würden, das stand am Anfang überhaupt nicht zu erwarten. Dennoch: Renate und Wolfgang Kloss feiern am Mittwoch, 25. März, ihre diamantene Hochzeit.

Drei Jahre lang hatten beide als junge Leute dieselbe Berufsschulklasse in Helmstedt besucht. Während dieser Zeit waren Renate und Wolfgang Kloss jedoch nicht näher in Kontakt gekommen. Es dauerte bis zum Heimweg vom Abschlussball, bis die beiden Absolventen innige Bekanntschaft miteinander machten. Sie hatten den letzten Zug verpasst und konnten mit einer weiteren Kollegin in einem leerstehenden Abteil auf den ersten Zug am nächsten Morgen warten. In dieser Nacht, im Jahr 1956, kamen die damals 20-Jährigen ins Gespräch.

„Only you“ wurde ihr Lied

„Das ist eigentlich ein ganz hübsches Mädchen. Also irgendwie kannst du das nicht abreißen lassen“ – so habe er am nächsten Morgen gedacht, erinnert sich Wolfgang Kloss und lächelt. Deswegen fing er an, seiner Renate zu schreiben, und dann folgten regelmäßige Treffen. Renate kam aus Schöningen und Wolfgang aus Königslutter, ihre Verabredungen in Braunschweig waren so auch immer mit Fahrtkosten verbunden. Mit der Zeit lernten sich die beiden besser kennen und verliebten sich ineinander. Am liebsten trafen sie sich in einem Café, in dem es eine Musikbox gab, aus der sie den Song „Only you“ von The Platters hören konnten. Dieser Song wurde zu „ihrem“ Lied.

Nach der Hochzeit ging es nach Hannover

Am 25. März 1960 heiratete das Paar schließlich in der Stadtkirche zu Königslutter. Das Geld war damals noch sehr knapp, sodass sie ihre Eheringe in Teilzahlung kaufen mussten. Obwohl die Leute damals sagten, dass dies Unglück bringe, nähte sich die Braut ihr kurzes Hochzeitskleid selbst. Das Paar fing quasi bei Null an und wohnte zunächst in einem Zimmer bei der Mutter des Bräutigams. Da wollten sie aber nicht lange bleiben, denn insbesondere Renate träumte von einem Leben in der Großstadt Hannover.

Bereits im Juli 1960 erfüllte sich ihr Traum. Das junge Paar bezog ein möbliertes Zimmer in der Landeshauptstadt. Wolfgang arbeitete in der Anzeigenabteilung der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, und Renate war in einem Reisebüro tätig. Das Paar erinnert sich heute noch sehr gern an eine tolle Zeit in einer wirtschaftlich aufstrebenden Stadt. Die beiden machten sich auf die Suche nach einer Wohnung und wurden schließlich in der List fündig.

Im Jahr 1966 wurden sie Eltern eines kleinen Jungen. Renate hörte auf zu arbeiten, und Wolfgang Kloss verspürte den Wunsch, beruflich voranzukommen. Aus diesem Grund zögerte das Paar nicht lange, als ein passendes Arbeitsangebot aus Dortmund kam. Dort verbrachte die Familie dann drei Jahre. Während dieser Zeit besuchte Renate Kloss viele Kurse an der Volkshochschule und schloss beim Batiken, Töpfern und Basteln neue Bekanntschaften.

Ein Jobangebot der HAZ lockte das Ehepaar Kloss zurück nach Niedersachsen, er wurde Anzeigenleiter in Peine. Sie verbrachte viel Zeit mit ihrem VW Käfer auf der Autobahn, um nach Hannover zu fahren.

Über Segelfreunde kam das Ehepaar nach Altwarmbüchen

In ihrer Freizeit fuhren die Eheleute gern und oft mit ihrem Sohn in den Urlaub. Sie erkundeten europäische Hauptstädte, flogen auf ferne Inseln und machten eine Mittelmeer-Kreuzfahrt. Aber am häufigsten fuhren sie zum Segeln nach Italien. Wolfgang Kloss hatte einen Segelschein erworben, und Renate begleitete ihren Mann gern. In Italien segelten sie sogar einmal eine Regatta mit.

In ihrer Heimat gingen sie viel aus. So erinnern sich beide heute noch gern an zahlreiche Opernbesuche und die rauschenden Pressebälle. Und auch in Niedersachsen wurde gesegelt. Dazu trafen sie sich regelmäßig mit Freunden am Maschsee. Die Freunde schlugen dem Paar schließlich auch vor, nach Altwarmbüchen zu ziehen, wenn sie denn in der Nähe von Hannover wohnen wollten. Von Altwarmbüchen hatten die beiden noch nie etwas gehört. „Ach, Altwarmbüchen, so ein schrecklicher Name“ – so habe sie damals zuerst gedacht, erinnert sich Renate Kloss.

Viele neue Freundschaften in Altwarmbüchen geschlossen

Letztlich besichtigte das Paar aber doch sein heutiges Haus und entschied sich 1985 für den Umzug nach Altwarmbüchen. Diese Entscheidung haben sie auch nie bereut. Wolfgang Kloss pendelte bis zur Rente weiter nach Peine. Altwarmbüchen, wie man es heute kennt, war damals gerade erst im Enstehen, alle Bewohner siedelten sich erst neu in dem Wohngebiet an. Für das Ehepaar Kloss entwickelte sich so im „Vogelviertel“ am Blocksberg eine tolle Gemeinschaft, ähnlich wie eine Großfamilie. Und sie denken noch heute an viele schöne gemeinsame Feste zurück. Bei der bevorstehenden Feier der diamantenen Hochzeit müssen jedoch leider schon einige Mitglieder ihrer Großfamilie „von oben zu gucken“, wie Wolfgang Kloss traurig feststellt.

Während seiner gesamten beruflichen Karriere hatte sich seine Renate um ihr gemeinsames Heim gekümmert und ihrem Wolfgang so den Rücken freigehalten. Mittlerweile ist auch er seit 20 Jahren in Rente, aber Langeweile kommt bei den beiden nie auf. Wolfgang Kloss singt im Shantychor Isernhagen, Renate liest gern und tobt sich auf dem Grundstück aus. „Die Gartenarbeit macht mir am meisten Spaß“, sagt die Seniorin. Außerdem fahren die beiden heute 84-Jährigen auch immer noch mal mit ihrem Sohn in den Urlaub, wie zum Beispiel vergangenen Winter in die Berge.

Renate ist vom Sternzeichen Fisch und Wolfgang Schütze. Ihre Charaktereigenschaften sind demnach laut Astrologie gänzlich unterschiedlich. Wolfgang Kloss spekuliert ganz nach dem Motto „Gegensätze ziehen sich an“, dass das ein Grund für das 60 Jahre anhaltende Eheglück sein müsse. Dass dieses Glück anhalten wird, davon sind beide überzeugt. Und daran wird auch nichts ändern, dass die geplante Feier des Ehejubiläums mit ihrem Sohn und Freunden nun aufgrund des Coronavirus erst einmal abgeblasen ist.

