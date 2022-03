Er demolierte die Kegelbahn, beschädigte das Mobiliar im Gastraum und die Küche: Ein 50-jähriger Mann hat gestanden, am Wochenende das Restaurant Plaka in Altwarmbüchen verwüstet zu haben. Die Polizei konnte den Randalierer noch am Tatort fassen. Er durfte anschließend nach Hause gehen.