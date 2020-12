Altwarmbüchen/Isernhagen N.B

Coffee to go kennt jeder. Gans to go ist zwar nicht neu, dafür aber stark im Aufwind. Eine der Folgen der Corona-Pandemie. Das Essen zum Mitnehmen bieten nun auch Isernhagener Gastronomen an. Mit weihnachtstypischen Gerichten wollen sie in der Corona-Pandemie ihr Geschäft – wenn auch nur eingeschränkt – am Laufen halten. Dazu gehört auf jeden Fall der Gänsebraten. Das Gasthaus Dehne in Isernhagen N.B. und das Restaurant Hennies in Altwarmbüchen setzen auf Außer-Haus-Verkauf.

Außer-Haus-Verkauf in Folie ist für Restaurant Hennies ein Novum

Gans und andere Leckereien in eingeschweißten Tüten – das Restaurant Hennies an der Hannoverschen Straße wagt sich mit dem Außer-Haus-Verkauf auf gastronomisches Neuland. Bislang hatte die Gastwirtschaft mit 250-jähriger Tradition in der Adventszeit und an den Feiertagen ihre Tische voll ausgebucht. „Nun müssen wir wegen der Pandemie umdenken“, sagt Juniorchefin Yvonne Hennies. Das Rezept: Eine ganze Gans im Stück oder nur die Brust oder Keule oder auch eine ganze Ente mit Beilagen bietet das Restaurant auf Bestellung für Heiligabend und die Feiertagen sowie für die Adventswochenenden zum Abholen an.

Gänseessen zur Probe

Um den Außer-Haus-Verkauf überhaupt anbieten zu können, haben Yvonne Hennies und ihr Bruder Philipp getüftelt. „Wir haben zur Probe gekocht“, erzählt der 30-jährige Juniorchef. Dann folgte das Probeessen. Sie hatten die Gans und Beilagen wie Kartoffeln, Knödel und Rotkohl aus der Folie ausgepackt und erwärmt. Es habe wie im Restaurant geschmeckt, berichtet Philipp Hennies. Das sei für beide sehr wichtig gewesen.

Auch ein Kunde hatte zunächst eine Portion Gans mit den jeweiligen Beilagen bestellt. Er habe das Angebot probiert. „Das hat ihn überzeugt“, erzählt die Juniorchefin. Darauf folgte eine Bestellung für seine Familie am Nikolaustag. Das gleiche Prozedere haben nach Angaben von Hennies auch Firmenchefs aus Isernhagen ausprobiert. Als sie festgestellt hatten, dass der Gänsebraten mundet, habe es eine große Bestellung für 50 Mitarbeiter gegeben.

Bislang haben Hennies’ Bestellungen von 60 bis 80 Gänsen und auch anderen Gerichten an den Adventswochenenden vorliegen. Die Aufträge für Weihnachten liegen mit 200 schon deutlich höher. Gleichwohl sei die Pandemie eine harte Zeit für den Familienbetrieb. „Wir sind immer bescheiden und zurückhaltend gewesen“, sagt Yvonne Hennies. Und sie lebten nach dem Motto „Sparst du in der Zeit, dann hast du in der Not“. Sie und ihr Bruder lassen die Köpfe nicht hängen. „Wir versuchen in Zeiten von Corona den neuen Service“, sagt die 32-Jährige optimistisch.

Gasthaus Dehne kocht nur an den Feiertagen

Indes bietet das Gasthaus Dehne in Isernhagen N.B. lediglich einen Außer-Haus-Verkauf an den Feiertagen an. Ein großes Banner auf dem Parkplatz der Gastwirtschaft wirbt für den Service. Am Freitag, 25., und Sonnabend, 26. Dezember, kocht das Gasthaus mit ebenfalls 250-jähriger Tradition an der Straße Am Ortfelde. „Für uns lohnt es sich nicht, an den Adventswochenenden für Bestellungen zu öffnen“, sagt Christine Dehne, die mit ihrem Mann Karsten das Familienunternehmen betreibt, bedauernd. Bis auf die Feiertage bleibe das Haus geschlossen.

Insgesamt drei Gerichte – Hirschbraten mit Preiselbeerbirne, Gänsebraten und Gänsebrust mit Maronenpüree – stehen an den beiden Weihnachtstagen auf der Speisekarte der Dehnes. „Wir bitten um Bestellungen bis zum 20. Dezember“, sagt Dehne und setzt auf ein baldiges Ende der Pandemie. „Corona fordert uns viel ab, aber wir hoffen auf das nächste Jahr – mit Gans und anderen Leckereien im Restaurant.“

Von Katerina Jarolim-Vormeier