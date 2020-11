Altwarmbüchen

Jeweils eine Packung Tortelloni, Reis, Spaghetti, Kekse sowie ein Glas Schokocreme und eine Dose Tomatencremesuppe sind in den Papiertüten enthalten, die in der vergangenen Woche die Kunden des Rewe-Markts in Altwarmbüchen gekauft und anschließend gespendet haben. 220 Tüten sind laut Geschäftsinhaber Marcel Peters dabei für die Langenhagener Tafel zusammengekommen. „Das ist ein neuer Rekord“, sagte er. Von der Spende profitieren auch Bedürftige aus Isernhagen. Die Tafel Langenhagen ist für die Ausgabe in der Gemeinde zuständig.

„Wir freuen uns riesig über die Spende“, sagte die Tafelvorsitzende Jutta Holtmann. Insgesamt habe ihre Organisation etwas mehr als 600 Tüten aus mehreren Märkten erhalten. „Somit bekommt jeder unserer Kunden eine“, sagte sie. Die Tafel habe etwa 600 angemeldete Personen, die wöchentlich Lebensmittel entgegennehmen. In Altwarmbüchen seien es pro Woche 85 bis 90, erklärte die stellvertretende Vorsitzende Heidrun Mühlbauer. Die Ausgabe erfolgte bis zum Abriss im Gemeindehaus von Christophorus. Nun ist sie vorübergehend in die Begegnungsstätte an der Straße An der Riehe 32 ausgewichen. Mittwochs von 13 bis 14 Uhr geben die ehrenamtlichen Mitarbeiter dort die Lebensmittel aus.

Corona-Pandemie sorgt für Besucherrückgang bei Langenhagener Tafel

„Die Tüten von Rewe sind ein Bonus. Die erhalten die Bedürftigen zusätzlich zu ihrer normalen Ration“, sagte Holtmann. Während des ersten Corona-Lockdowns im Frühjahr sei der Bedarf zurückgegangen. „Wir hatten überraschend einen Schwund an Besuchern“, sagte sie, nannte auf Nachfrage aber keine konkreten Zahlen. Erklären könne sich die Vorsitzende den zwischenzeitlichen Rückgang nicht. Inzwischen habe sich der Bedarf wieder normalisiert.

Die Spendenbereitschaft der Geschäfte sei trotz Hamsterkäufen in den zurückliegenden Wochen weiterhin groß. Vorwiegend erhalte die Tafel frische Waren, die kurz vor dem darauf angegebenen Mindesthaltbarkeitsdatum stehen. „Lange haltbare Artikel, beispielsweise Konserven, Reis oder Nudeln, bekommen wir eher selten, weil die Märkte das selbst gut verkaufen können.“ Geldspenden hätten laut der Vorsitzenden während der Corona-Krise allerdings deutlich nachgelassen.

Acht Helfer der Tafel verzichten coronabedingt auf Einsätze

Für die Ausgabestelle in Altwarmbüchen stehen derzeit nicht mehr alle Helfer zur Verfügung. Von den ursprünglich 23 Engagierten sind derzeit nur noch 15 dabei. „Einige hatten aufgrund ihres Alters oder der Zugehörigkeit zur Risikogruppe gesagt, dass sie vorerst pausieren wollen“, berichtete Holtmann. Dieser personelle Rückgang sei kein Problem, da ohnehin nicht immer alle gemeinsam arbeiten. „Wir können trotzdem immer jüngere Helfer gebrauchen, die gut mit anpacken können“, sagte Mühlbauer. Sie könne noch nicht abschätzen, ob die Tafel aufgrund der Pandemie die Ausgabestellen – wie im Frühjahr – vorübergehend schließen müsse.

Die Ausgabe verlaufe derzeit „normal“, wie es Holtmann nannte. „Nur das Drumherum ist schwieriger geworden.“ So sei es kraftraubend und zeitaufwendig, immer wieder die Besucher der Tafel an das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes oder das Einhalten des Mindestabstands zu erinnern. „Viele Besucher quatschen miteinander, weil sie sich kennen, und kommen sich dabei unbewusst näher.“

Rewe-Tüte hat einen Wert von 8 Euro, kostet aber nur 5 Euro

Die Tütenaktion macht Rewe bundesweit seit mehreren Jahren. Der jeweilige Markt stellt die bereits gepackten Tüten im Geschäft bereit. Kunden bezahlten dafür an der Kasse 5 Euro und platzieren sie anschließend in eine Sammelbox am Ausgang. Mit dem Ergebnis von 220 Tüten ist Kaufmann Peters „sehr zufrieden“. Schließlich habe ihm durch den Reformationstag ein kompletter Einkaufstag gefehlt. „Und am Tag vor einem Feiertag ist es meist so stressig, dass Kunden kaum an diese Aktion denken.“ Der Wert der Waren betrage laut Peters etwa 8 Euro. „Den Differenzbetrag vom Kaufpreis übernimmt Rewe“, sagte er.

70 dieser Tüten kamen von CDU-Mitgliedern aus Isernhagen. „Ein Mitglied ist beim Einkaufen zufällig auf die Aktion aufmerksam geworden. Das wollten wir gemeinsam unterstützen“, sagte Bürgermeisterkandidat Tim Mithöfer bei der Übergabe der Spende. Er kündigte an, dass der CDU-Gemeindeverband im nächsten Jahr 100 Tüten stiften werde. „Das freut uns sehr. Wir nehmen aber auch Spenden von allen anderen Parteien an“, sagte Holtmann. Ihre Stellvertreterin ergänzte schnell: „Von fast allen anderen Parteien.“

