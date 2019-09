Altwarmbüchen

Greengrass-Music – so nennt Robby Ballhause seinen Musikstil. Der Singer-Songwriter präsentiert seine Melange aus Folk, Bluegrass, Country, Rock und Pop beim Kulturtresen-Konzert am Donnerstag, 26. September, in der Grundschule Altwarmbüchen.

Ballhause ist der wohl amerikanischste unter den hiesigen Songwrite...