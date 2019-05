Altwarmbüchen

Der Verein Kulturtresen bittet zum nächsten Konzert für Mittwoch, 8. Mai, in die Aula der Grundschule Altwarmbüchen, Bernhard-Rehkopf-Straße 11. Ab 19.30 Uhr tritt dort diesmal der Tenor Rod McDonald auf. Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr.

Tenor mit Leidenschaft für Folkmusik

Rod McDonald ist ein amerikanischer Singer-Songwriter, Schriftsteller und Pädagoge, der sich der Folk- und Folkrockmusik verschrieben hat. Neben seinen vielfachen Soloauftritten in den USA, der Schweiz, Italien und Deutschalnd ist er auch Teil der Bob Dylan-Coverband Big Brass Bed, die 2016 von der New Times in der Kategorie "Best Folk Band" ausgezeichnet wurde. Der Tenor begeistert regelmäßig mit seiner glasklaren Stimme.

Für das Konzert online oder telefonisch anmelden

Der Eintritt zum Kulturtresen-Konzert ist wie immer frei. Für den Künstler geht der Hut durch die Reihen. Die Ehrenamtlichen lassen es sich nicht nehmen, wieder verschiedene Snacks vorzubereiten und bieten auch Getränke an –alles gegen eine kleine Spende. Um besser planen zu können, wird online auf www.kulturtresen.de oder unter Telefon (0511) 614 320 um Anmeldung gebeten.

Von Carina Bahl