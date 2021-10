Altwarmbüchen

24 Stunden nonstop sollten die Rolling zu Dancing Chairs werden – doch diesen Weltrekordversuch im Altwarmbüchener A2-Center musste der Rollstuhlsportverein aus Isernhagen am Sonnabend um 13 Uhr nach 20 Stunden aus gesundheitlichen Gründen abbrechen. „Wir sind trotzdem megastolz“, sagt Rebekka Schmidt, die als sogenannte Fußgängerin mit dabei war.

23.05 Uhr vor leeren Rängen: Nachts haben die Rolling Chairs das A2-Center für sich allein. Quelle: Martin Lauber

14 Stunden zurück: Um kurz vor Mitternacht hat die menschenleere Shopping-Mall etwas von einer Filmkulisse. Sicherheitsmann Ismet Tulan muss den Weg zum Rollstuhl-Dancefloor neben der Rolltreppe nicht erklären. Immer der Musik nach! Meat Loafs „I’d Do Anything for Love“ echot zwischen den spiegelnden Glasfronten durch die Gänge. Dazu rollen, gleiten, wirbeln zwei Tanzpaare in schwarzen T-Shirts mit der Rückenaufschrift „The Fearless“ im Halbrund schwarzer Parkettfliesen durch die Nacht. Heiko Maaß von der Unterstützercrew hat Tanzbares für alle Fälle auf dem Laptop – von der „Biene Maja“ bis zu Adrenalinboostern zum Mitsingen gegen Ermüdungsanfälle wie „Anton aus Tirol“. „Abbruch ist keine Option“, prophezeit der Vereinsvorsitzende Werner Hinz in einer kurzen Verschnaufpause, obwohl Rücken, Kniegelenke und Schultern nach fast sieben Stunden erste Schmerzsignale senden. Tulan teilt Hinz’ Optimismus, seine Kollegin Eleni Becker hat leise Zweifel.

Nachtwächter Ismet Tulan hat die Tänzer auch von seinem Büro aus immer im Blick – per Videokamera. Quelle: Martin Lauber

Zwei Rolli/Fußgänger-Paare – Hinz mit Katharina Esch sowie Sebastian Hesse mit Rebekka Schmidt – haben sich auf die Tanzherausforderung wochenlang intensiv vorbereitet. „Trainieren kann man so was natürlich nicht und auch nicht vorschlafen“, erklärt der Rolling-Chairs-Gründer. „Anstrengender ist es für die Fußgänger“, deutet Schmidt an. Denn außer Laufarbeit sei bei ihnen auch der Bizeps gefordert: beim Ziehen, Schieben, wenn bei Pirouetten der Fliehkraft des Rollstuhls standgehalten werden muss. Die Sportgeräte mit Rammbügel, Stützrad hinten und schräg gestellten Speichenrädern sind unfallsicher. Bei den Rolling Chairs kommen sie außer beim Tanz auch in der Basketballabteilung zum Einsatz.

Für den Rekordversuch muss alles dokumentiert werden, unter anderem mit regelmäßigen Livestreams auf Instagram. Heiko Maaß (links) hat die Playlist für die lange Nacht auf seinem Laptop. Quelle: Martin Lauber

Mit dem Rekord Institut für Deutschland (RID) haben die Rolling Chairs das Reglement für ihren Rekordversuch in der bis dahin nicht vorhandenen 24-Stunden-Disziplin akribisch festgelegt. Partnertausch ist tabu. Die erlaubten zehn Minuten Pause pro Stunde dürfen für längere Unterbrechungen angespart werden. Ein exaktes digitales Protokoll, regelmäßige Livestreams auf Instagram und unabhängige Zeugen – die Nachtwächter – müssen ununterbrochen gewährleisten, dass nicht gemogelt wird. Das hätte auch gar keinen Zweck: Dank Videoüberwachung hat die Security in ihrem Stützpunkt die Rekordaspiranten auch zwei Stockwerke über der Tanzfläche immer auf dem Schirm.

Partyfeeling mit Abstrichen zu „Dirty Dancing“: Kurz vor Mitternacht haben die beiden Tanzpaare noch reichlich Schwung. Quelle: Martin Lauber

Morgens zwischen 6 und 8 Uhr stehen die beiden Tanzpaare die zweitschwerste Phase des Wettbewerbs durch. Schlafen werde überbewertet, sagt Schmidt scherzhaft im Nachhinein. Mit den ersten Kunden seien die Kräfte zurückgekehrt. „Wir haben viele mitgerissen“ – und das habe auch in die umgekehrte Richtung funktioniert.

Alles für den guten Zweck: Werner Hinz (links) von den Rolling Chairs hat ein Sparschwein mit mehr als 150 Euro und A2-Center-Manager Christian Krause einen Scheck über 2000 Euro für die Vorsitzende der Langenhagener Tafel, Jutta Holtmann. Quelle: Martin Lauber

„Wir hätten das gepackt“, glaubt Hinz, „aber die Gesundheit geht vor.“ Seine Tanzpartnerin war leicht erkältet an den Start gegangen und am Ende völlig ausgepowert. Eine Urkunde vom RID werde es trotzdem geben, denn auch 20 Stunden Rollstuhltanz nonstop seien ein bislang nicht dokumentierter Rekord.

Das Event im A2-Center verbuchen die Rolling Chairs in einer Phase, in der die Corona-Pandemie den Spielbetrieb der Rollstuhlbasketballer bis zum nächsten Jahr lahmgelegt habe, eindeutig als Gewinn. Viel Aufmerksamkeit und viele Sympathiebekundungen, Buchungsanfragen für Auftritte und Inklusionsarbeit in Schulen hätten sie auf der Habenseite. Besonders stolz war die Rekordcrew, Jutta Holtmann von der Langenhagener Tafel ein gut gefülltes Sparschwein übergeben zu können, das Zuschauer im A2-Center während des Rekordversuchs gefüllt haben. Centermanager Christian Krause nutzte diese Gelegenheit, der Tafel, die auch bedürftige Menschen in Isernhagen mitversorgt, seinen alljährlichen Spendenscheck in Höhe von 2000 Euro zu überreichen. Für ihn war der Abbruch der Dancing Chairs kein Problem: „Wir finden alle Aktionen toll, die nicht alle machen.“

Von Martin Lauber