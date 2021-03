Neuwarmbüchen

Mit den steigenden Temperaturen zeigen sich immer mehr Gartenvögel in Isernhagen. Das Rotkehlchen gehört wohl zu den bekanntesten unter ihnen – und hat 2021 große Chancen, vom Nabu zum Vogel des Jahres gekürt zu werden. Bis Freitag, 19. März, kann noch online auf www.vogeldesjahres.de abgestimmt werden.

Da wirkt das Foto von unserem Leser Gerhard Bargsten fast wie ein Bewerbungsbild. In seinem Garten in der Gartenstadt Lohne hat das Rotkehlchen für ihn posiert. Der Vogel des Jahres 2020 war die Turteltaube – sie erhielt den Titel vom Landesbund für Vogelschutz und vom Nabu und war damit Nachfolgerin der Feldlerche (2019) und des Waldkauz (2018). Erstmals dürfen in diesem Jahr die Bürger ihren Favoriten wählen.

Von Carina Bahl