Altwarmbüchen

Fast zwei Monate hat sich Tobias Grüßing mit Fahrradfahren, Joggen und wöchentlichen Übungseinheiten via Videokonferenz begnügen müssen. Nun darf das Mitglied des Wassersportvereins (WSV) Altwarmbüchen wieder auf den Altwarmbüchener See zum Rudern. „Endlich geht es wieder raus“, sagt er mit einem Lächeln und steigt in das schmale Boot. „Ui, ganz schön ungewohnt.“ Doch nach dem Abstoßen und den ersten paar Zügen mit den Skulls läuft es wieder wie gewohnt, und er gleitet elegant durchs Wasser. Auch andere tun es ihm gleich. Einige rudern, einige bereiten ihre Segelboote vor. Wieder andere arbeiten auf dem Vereinsgelände, auf dem das Gras in den vergangenen Wochen immer weiter in die Höhe geschossen ist. Doch trotz aller Betriebsamkeit: Auch beim WSV herrschen strenge Verhaltens- und Hygieneregeln.

A4-Ausdrucke weisen am Zugang zum Gelände des WSV Altwarmbüchen auf die Einhaltung der Hygieneregeln hin. Quelle: Mark Bode

Einige WSV-Mitglieder können Start kaum erwarten

Seit der neuen Verordnung des Landes Niedersachsen vom 6. Mai war den Vereinsverantwortlichen klar, dass das Sporttreiben ab dem Folgetag in eingeschränkter Form wieder möglich sein werde. Beim WSV stimmte sich der Vorstand schnell ab und verkündete am Donnerstag, dass am Wochenende die Türen des Grundstücks am Altwarmbüchener See wieder aufgesperrt werden. Die Rückmeldungen, die Kai Lambrecht, Vorsitzender der Ruderabteilung, erfuhr, waren weitgehend positiv. Ein paar Misstöne gab es dennoch. „Einige wollten gerne gleich am Donnerstag wieder loslegen. Doch wir mussten erst einmal die erforderlichen Maßnahmen treffen.“

Kai Lambrecht, Vorsitzender der Ruderabteilung, trägt sich im Computer ein, bevor er auf das Wasser geht. Nach jeder Benutzung soll die Tastatur gründlich desinfiziert werden. Quelle: Mark Bode

Das passierte schließlich am Freitag. An den beiden Zugängen zum Gelände hängen jeweils zwei laminierte A4-Blätter mit den Verhaltensregeln beim Betreten des Grundstücks, auf dem Wasser sowie danach. An den Zugängen zur Lagerhalle der Ruderboote und der Boards für die Stand-up-Paddler hängen nun Spender für Handdesinfektionsmittel. Direkt vor dem Computer steht eine Sprühflasche, in der sich ebenfalls Desinfektionsmittel befindet. Jeder Sportler, der auf das Wasser geht, muss sich dort vorab ein- und später wieder austragen. „Jeder soll die Tastatur und Maus anschließend gründlich reinigen“, sagt Lambrecht. Das gilt auch für die Skulls, die allesamt Vereinseigentum sind. Zwei große Eimer mit Seifenwasser deuten es an: Nach der Benutzung sollen die Ruder ebenfalls gereinigt werden.

Viele Mitglieder müssen sich weiterhin gedulden

„Wir können froh sein, dass wir wieder Sport treiben können“, sagt Lambrecht. Allerdings hat er auch Verständnis für einigen Frust bei Mitgliedern. So würde das älteste Rudermitglied Erika Peker mit 74 Jahren gerne wieder auf das Wasser. „Sie legt im Jahr rund 3000 Kilometer zurück – aber nicht alleine, weil sie das nicht mehr schafft“, berichtet Lambrecht. Sie muss sich nun weiter gedulden, bis sie wieder mit anderen Mitgliedern ein Boot besteigen darf.

Lambrecht selbst war am Sonnabendmorgen beim Frühstück „ziemlich aufgeregt“, als er an die bevorstehende Rudersession dachte. „Leider dürfen noch nicht wieder alle auf das Wasser“, ergänzt er. Es gilt auf dem Vereinsgelände und entsprechend auch für die Boote, dass ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden muss. Deshalb dürfen vorerst Ruderer nur im Einer starten. Einzige Ausnahme bilden Familienmitglieder.

Vater-Sohn-Gespann erstmals in diesem Jahr auf dem Wasser

Davon profitieren Marc und Jan Sander. Das Vater-Sohn-Gespann hat eine Jolle ins Wasser befördert und bereitet diese auf den ersten kleinen Törn auf dem Gewässer vor. „Es kam etwas überraschend, aber wir freuen uns natürlich, dass wir wieder segeln können“, erklärt Marc Sander. Es ist an diesem sonnigen Sonnabend der erste Besuch auf dem Vereinsgelände in diesem Jahr. Anders als die Ruderer legen die Segler eine Winterpause ein.

"Endlich wieder auf dem Wasser": Marc Sander (rechts) und Sohn Jan machen die Segeljolle Pirat startklar. Quelle: Mark Bode

Aus diesem Grund befinden sich derzeit noch diverse große Segelboote auf dem Trockenen. Diese liegen gewöhnlich auswärts, beispielsweise an der Müritz, der Ostsee oder am Mittellandkanal. „Wann die Nutzung von denen wieder möglich ist, ist derzeit noch nicht abzusehen“, erklärt WSV-Geschäftsführer Klaus-Peter Eilert, selbst passionierter Segler. Für den Transport seien zwei Personen erforderlich, die aus einem Haushalt stammen müssen. „Das erschwert die Sache“, sagt er. Ein weiteres kleines Problem für die Ruderer: Sie müssen beim Segeln eine Rettungsweste tragen. „Wir wissen aber nicht, wie sich das Virus darauf hält, ob man es abwaschen kann“, sagt Eilert. Deshalb hat der Verein entschieden, dass jedes Mitglied eine eigene Weste mitbringen soll. Wer keine hat, bekommt eine Weste vom WSV für die ganze Saison gestellt.

Hälfte der Mitglieder zählt zur Corona-Risikogruppe

Eilert hat großes Verständnis für die Maßnahmen. Er hatte ausgerechnet, dass etwa die Hälfte der 635 Mitglieder zu der vom Robert-Koch-Institut genannten Risikogruppe „50 plus“ zählen. „Da wollen wir natürlich nichts riskieren“, sagt der Geschäftsführer. Ihm ist bewusst, dass Boote teils deutlich größer sind und ein Abstand in der Theorie eingehalten werden könnte. „Aber man kann es bei einer Wende oder beim Anlegen nicht ausschließen, dass man sich näherkommen muss.“

WSV-Geschäftsführer Klaus-Peter Eilert zeigt die noch immer auf dem Vereinsgelände untergebrachten Boote, die unter normalen Umständen längst in andere Gewässer transportiert worden wären. Quelle: Mark Bode

Gewöhnlich gehört zum Vereinsleben auch das Gesellige dazu. „Wir treffen uns eigentlich immer mittwochs zum Segeln und anschließend wird gemeinsam gegrillt“, sagt Eilert. Das ist vorerst noch streng untersagt. Die Terrasse sowie die Clubräume und Duschen sind weiterhin gesperrt. Deshalb entfällt die für den 16. und 17. Mai geplante Regatta. „Das sollte Teil der Feiern zum 25-jährigen Jubiläum des Vereinshauses und der 75-Jahr-Feier des Regionssportbundes sein“, sagt Eilert.

Von Mark Bode