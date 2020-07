Altwarmbüchen

Wer kennt das nicht? Die Leihfrist für den Stapel Bücher auf dem Tisch endet bald, aber irgendwie passt der Besuch der Bücherei einfach nicht in den Terminkalender. Und schwups ist das schlechte Gewissen da und die Frist überschritten.

Rückgabebox steht vor der Gemeindebücherei

Bei der Gemeindebücherei Isernhagen muss das jetzt nicht mehr so sein: Ein neuer Service ermöglicht quasi 24 Stunden am Tag eine Rückgabe der Medien. Vor den Räumen an der Bothfelder Straße 26 in Altwarmbüchen steht seit Kurzem ein großer schwarzer Kasten. Was wie ein überdimensionierter Briefkasten aussieht, hat es im wahrsten Sinne des Wortes in sich: Eine gepolsterte Rampe sorgt dafür, dass die Bücher, Zeitschriften oder CDs sicher und unbeschädigt hineinrutschen. Mitarbeiter der Bücherei holen die Medien am nächsten Öffnungstag aus der Rückgabebox ab und buchen sie aus. In Zeiten von Corona ist so auch eine kontaktlose Rückgabe möglich.

Tonies dürfen dort nicht hinein

Ein paar Regeln gibt es allerdings zu beachten: Das Angebot sollte nur außerhalb der regulären Öffnungszeiten genutzt werden. Ansonsten steht das Büchereiteam persönlich für die Rückgabe bereit. Die kleinen Hörspielfiguren namens Tonies sollten nicht durch den Schlitz gesteckt werden. Das dürfte aber auch niemandem schwerfallen: Die Box, in der die Tonies aus der Bücherei ausgeliehen werden, passt dort auch gar nicht hinein.

Aus Sicherheitsgründen, so kündigt es die Gemeinde an, wird die Rückgabebox während der Schließzeiten von Montag, 3. August, bis Freitag, 14. August, sowie zu Weihnachten und Silvester abgebaut. Alle weiteren Informationen rund um die Bücherei gibt es im Internet unter www.gemeindebuecherei-isernhagen.de.

Von Carina Bahl