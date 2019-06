Isernhagen Isernhagen Russische Klänge beim Konzert im St.-Marien-Gemeindehaus Traditionelle russische Klänge und Instrumente, aber auch Swing gibt es beim Konzert des Ensembles Lukomorje trifft Gorniza am Sonnabend, 6. Juli, im Gemeindehaus der St. Marien Kirche in K.B. zu hören. Der Eintritt ist frei.

Swing, russische Folklore und Romanzen werden beim Konzert am 6. Juli in in Isernhagen zu hören sein. Quelle: Symbolbild