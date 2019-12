Kirchhorst

Bald erhalten die Kirchhorster Post. In ihren Briefkästen finden sie dann den neuen Fahrplan für die Buslinien durch den Ort. Die SPD hat ihn samt Erläuterungen zum Gebrauch in einer Auflage von 1500 Exemplaren zusammengestellt. Für die Busfahrten von und nach Kirchhorst ergeben sich viele Änderungen.

640 Linie hat neuen Endpunkt

Der bisherige Bus 640 wird in eine sogenannte Premium-Buslinie mit der Bezeichnung 900 sprintH umgewandelt. End- und Startpunkt in Altwarmbüchen ist nicht mehr die Endstation der Stadtbahn. Vielmehr fährt der Bus außer am Sonntag und am späten Abend von dort aus weiter über die Haltestellen Schwanenkamp, Möwenkamp und Boschstraße bis zum neuen Endpunkt Daimlerstraße am A2-Center. Sonnabends gibt es zusätzliche Fahrten.

Die Haltestellen Schlosserstraße und Stellmacherstraße werden künftig nur montags bis freitags von der Linie 630 angefahren. Die Taktung am Vormittag hat sich deutlich erhöht. Eingestellt wird dagegen die Buslinie 634 von und nach Thönse, Wettmar und Engensen. Als Ausgleich übernehmen die Linien 630 und 900 sprintH einige Fahrten.

Schlechte Karten gibt es für Frühaufsteher: An der Haltestelle Glockenheide fährt der 630er-Bus Richtung Altwarmbüchen werktags nicht mehr um 4.46 Uhr, sondern erst um 6.17 Uhr. Ab der Haltestelle Neuwarmbüchener Straße kann der neue 900 sprintH um 5.14 Uhr genutzt werden.

Auch für die Nachtschwärmer entfallen von sonntags bis donnerstags die bisher letzten Verbindungen des 630er- und des alten 640-Busses. Nur für freitags und sonnabends gibt es noch die Verbindung ab Hannover-Kröpcke um 23.06 Uhr.

Die SPD Isernhagen will den neuen Fahrplan in den nächsten Tagen auch auf ihrer Internetseite veröffentlichen.

Von Katerina Jarolim-Vormeier