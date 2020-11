Isernhagen

Den Schulalltag Tausender Kinder und Jugendlichen in Isernhagen bestimmt gerade vor allem eins: das Lüften. Alle 20 Minuten sind die Lehrer dazu aufgerufen, die Fenster mindestens fünf Minuten lang in den Klassenräumen zu öffnen, um so einen regelmäßigen Luftaustausch zu schaffen und gleichzeitig die Ansteckung mit dem Coronavirus zu verhindern. Doch gibt es nicht auch andere Möglichkeiten, gerade in den kalten Wintermonaten?

SPD beantrag Luftfilteranlagen für alle Schulen

Die SPD in Isernhagen sieht die Alternative in sogenannten Luftfilteranlagen gegeben und beantragt daher nun die Anschaffung derselben für die Schulen im Gemeindegebiet. „Schule und Kinder sind mir ein Herzensthema“, sagt Hans-Edgar Ojemann ( SPD) – schließlich sei er einst Lehrer gewesen. In den vergangenen Monaten hat er Studien gelesen und sich mit den Schulen sowie dem Mikrobiologen Thomas Missel aus F.B. ausgetauscht, der an der Herstellung solcher Anlagen mitwirkt. Für Ojemann ist der Einsatz der Luftfilteranlagen eine gute Möglichkeit, um die Kinder und Jugendlichen vor dem Frieren im Klassenraum zu schützen und einen Unterricht zu ermöglichen, der nicht durch ständige Lüftungspausen unterbrochen werden muss.

Politik berät über Antrag diese Woche

Der SPD-Antrag wird erstmals am Mittwoch, 25. November, ab 18 Uhr im Ausschuss für Gebäudewirtschaft und Liegenschaften im Rathaus beraten. Dafür hat die Gemeinde nun auch schon eine Stellungnahme fertig – und die sieht das Vorhaben eher kritisch.

Das Problem dürfte vor allem in der Zeit liegen, die die Anschaffung der Luftfilteranlagen brauchen würde: Mindestens 120 Klassen- und Fachräume müssten gemeindeweit in den Schulen mit den Anlagen ausgestattet werden, heißt es aus dem Rathaus. Ausgenommen sind dabei die Räume im neuen Schulcampus, da der Neubau bereits über eine Lüftungsanlage verfügt, die für einen niedrigen CO2-Gehalt im Raum sorgt und gleichzeitig den Luftaustausch so gestaltet, dass auch in Corona-Zeiten das Lüften per Fenster nicht erforderlich wird.

Die Fach- und Unterrichtsräume im neuen Schulcampus sind bereits mit einer modernen Lüftungsanlage ausgestattet. Die Fenster könnten theoretisch immer geschlossen bleiben. Quelle: Carina Bahl

480.000 Euro würden Luftfilteranlagen für alle Schulen kosten

Für die anderen Klassenräume in Isernhagen bräuchte es derweil mobile, dezentrale Luftreiniger, die einen hohen Luftwechsel, eine geringe Lautstärke, mehrere Filterstufen und eine automatische Filterüberwachung aufweisen, heißt es von der Gemeinde. Pro Luftreinigungsanlage wäre mit 3000 bis 4000 Euro zu kalkulieren – mit Blick auf den SPD-Antrag müssten somit bis zu 480.000 Euro investiert werden. Diese Summe ist jedoch derart hoch, dass die Gemeinde die Vergabe europaweit ausschreiben müsste. Und das braucht Zeit. Nicht zuletzt, weil entsprechende Filteranlagen gerade sehr gefragt sind und mit längeren Lieferzeiten zu rechnen wäre.

Des Weiteren würden sie das Lüften auch nicht komplett ersetzen, da diese keine Auswirkungen auf die CO2-Konzentration in der Raumluft hätten. Bleibe man beim Lüften per Fenster, könnte laut Gemeinde jedoch ein CO2-Messgerät sinnvoll sein, das anzeige, wann der CO2-Wert und damit auch die mögliche Virenlast im Raum einen kritischen Punkt erreiche und das Lüften angezeigt sei. Eine solche sogenannte CO2-Ampel würde mit 60 bis 200 Euro zu Buche schlagen und könnte alternativ auch durch eine App der Deutschen Unfallversicherung ersetzt werden.

Luftfilteranlagen werden regionsweit diskutiert

Diverse Kommunen in der Region Hannover debattieren gerade über das Thema: Die Stadt Ronnenberg hat einen Testlauf mit einem Raumluftfilter gestartet, in der Wedemark sind bereits Anlagen im Einbau, und auch die Burgdorfer Politiker haben einen Prüfauftrag zum Thema auf den Weg gebracht.

Die Gemeinde Isernhagen verweist in ihrer Stellungnahme an die Politiker aber auch auf die Vorgaben des Landes: „Sowohl die Experten der Kultusministerkonferenz als auch die Aussagen im niedersächsischen Rahmenhygieneplan für Schulen sagen aus, dass das Lüften nach der Devise 20 Minuten Unterricht, fünf Minuten Lüften und wieder 20 Minuten Unterricht das sinnvollste Mittel für die Verminderung der Viruslast in Räumen ist.“ Die SPD will dennoch an ihrem Antrag festhalten. „Definitiv“, betont Ojemann. Das seien die Schüler in der Gemeinde doch allemal wert.

