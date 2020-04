Isernhagen N.B./K.B

Erneut haben Jäger einen beschädigten Hochsitz entdeckt. Es ist bereits die achte derartige Tat in den vergangenen Wochen in Isernhagen N.B. und K.B. gewesen. Der Hochsitz steht in der Nähe des Seefugiums, an der Ecke Breitentrift/Kleiner Wietzendamm. Im Zeitraum von Karfreitag, 10. April, 12 Uhr, bis Montag, 20. April, 15 Uhr, müssen Unbekannte mehrere Sprossen der Leiter des Jägersitzes durchgesägt haben. Die Polizei ermittelt deshalb wegen Sachbeschädigung. Sie bittet Zeugen, sich im Kommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, zu melden.

Von Frank Walter