Die Bauarbeiten im Zentrum Altwarmbüchens kommen voran: Die Baustelle auf der Bothfelder Straße ist in den Kreuzungsbereich mit der Königsberger Straße vorgerückt. Für die weiteren Arbeiten ist der Bereich nun komplett für den Verkehr gesperrt. Zuletzt durften nur noch Busse die Kreuzung befahren, das ist seit Montag vorbei. Fußgänger können auch weiterhin die Engstelle passieren.

Die Bauarbeiter haben am Montag die alte Straßendecke mit schwerem Gerät aufgerissen. Anschließend transportierten Lastwagen große Asphaltstücke ab. Im nächsten Schritt sollen nun die Gehwege an der Königsberger Straße hergerichtet werden. Zuerst der auf der östlichen Seite, anschließend nehmen sich die Arbeiter der gegenüberliegenden Straßenseite an.

Bagger haben die Asphaltdecke aufgerissen. Quelle: Thomas Oberdorfer

Arbeiten an Gas- und Wasserleitungen

Parallel dazu führen Avacon und der Wasserverband Arbeiten an den Gas- beziehungsweise Wasserleitungen im Kreuzungsbereich durch. Das sollte Ende Februar erledigt sein. Anschließend benötigt die Gemeinde weitere drei bis vier Wochen, um die Fahrbahndecke wiederherzustellen. Spielt das Wetter mit, könnte ab Ende März Regiobus die Linien 630, 635 und SprintH 900 wieder auf dem ursprünglichen Linienverlauf verkehren lassen. Im April beginnen die Arbeiten östlich der Zufahrt zum Penny-Markt. Die sollen bis Ende Mai abgeschlossen sein. Sie markieren gleichzeitig das Ende des ersten Bauabschnitts.

Kann der Zeitplan eingehalten werden, dann ruhen ab Ende Mai die Arbeiten im Zentrum. Weiter geht es voraussichtlich im Sommer. Anfang Juli plant die Gemeinde, die Aufträge für den zweiten Bauabschnitt zu vergeben. Der beinhaltet die Sanierung des mittleren Teils der Bothfelder Straße ab Einmündung Königsberger Straße sowie des Rathausplatzes. Der Isernhagener Rat wird sich voraussichtlich in seiner Sitzung am 26. März mit dem Thema befassen. Als Vorbereitung auf diesen zweiten Bauabschnitt werden bis Ende Februar entlang des mittleren Teils der Bothfelder Straße zwischen Königsberger Straße und der Gaststätte Tandur zwölf Bäume gefällt. Im Rahmen der folgenden Arbeiten werden in dem Bereich neue Bäume gepflanzt. „Die Straße erhält später einen alleeartigen Charakter“, sagt Gemeindesprecherin Svenja Theunert.

Politik muss noch entscheiden

Wie es nach der Sanierung des zentralen Bereichs der Bothfelder Straße und des Rathausplatzes weitergeht, ist derzeit noch offen. Die Diskussion über weitere Bauabschnitte muss noch geführt werden, anschließend entscheidet der Rat.

Unterstützt wird die Sanierung des Isernhagener Zentrums vom Land Niedersachsen und dem Bund. Das Projekt wurde in das Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne aufgenommen. Die Verteilung der Kosten bleibt wie bisher: Zu je einem Drittel zahlen diese die Gemeinde, der Bund und das Land.

