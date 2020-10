Neuwarmbüchen

Der Zwist um die uralten Toiletten in der Grundschule Neuwarmbüchen ist beigelegt: Die Gemeinde Isernhagen hat die WC-Räume in dem 112 Jahre alten Schulgebäude saniert. Die neuen Sanitäranlagen, jeweils für Mädchen und Jungen, ersetzen Klos aus den Sechzigerjahren. Lange Zeit hatte es vonseiten der Lehrer und Eltern wegen der Zustände Kritik gehagelt.

Die Renovierungs- und Umbauarbeiten in der Grundschule Neuwarmbüchen sollen in den Herbstferien abgeschlossen werden. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Anzeige

Kampf für Toilettensanierung ist beendet

Mehr als ein Jahrzehnt lang hatte die ehemalige Schulleiterin Christa Winkelvoß für die Toilettensanierung gekämpft. Sie erlebt die neuen WCs nun nicht mehr im aktiven Dienst mit – sie ging im vergangenen Jahr in den Ruhestand. Auch Eltern kritisierten in der Vergangenheit, dass die Kabinen und Pissoirs nicht ausreichen und häufig stinken würden. Bereits 2019 sollten deshalb die Toiletten saniert werden. Doch weil das Geld fehlte – die Außenhülle des Gebäudes, das Dach und der Blitzschutz wurden vorher bereits erneuert –, rückte die Gemeinde von dem Vorhaben ab und verschob die Arbeiten auf dieses Jahr.

Den Jungen stehen drei Urinale zur Verfügung. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Das ist Geschichte: Drei neue Urinale und eine Toilette stehen nun den Jungen zur Verfügung. Die Mädchen können drei Kabinen nutzen. „Zudem ist eine Behindertentoilette für Inklusionskinder neu errichtet worden“, sagt Tobias Hoyzer, Techniker der Gemeinde im Amt für Gebäudewirtschaft und Liegenschaftsverwaltung. Alle Räume sind in Weiß gefliest und haben eine moderne Ausstattung.

So sieht eine Toilettenkabine aus. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Weitere Arbeiten in der Schule

Das ist längst nicht alles, was die Gemeinde in der Grundschule saniert hat. Den großen Eingangsflur haben Arbeiter neu gestaltet. Die Wände sind in Eierschalenton gestrichen. „Mit einem besonderen Sand- und Wasserstrahlverfahren hatte eine Firma die roten Klinker gesäubert“, erläutert Hoyzer. Die Steine strahlen wieder in rotbrauner Farbe und verleihen dem historischen Innengebäude einen besonderen Flair.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Einen neuen Belag haben die Fußböden bekommen. An den jeweiligen Ein- und Ausgangsbereichen sowie an der Tür zu den Toiletten sind sogenannte Sauberlaufzonen verlegt worden. Das sind Kunststofffußmatten, an denen die Kinder den gröbsten Dreck an ihren Schuhen abtreten können, wenn sie in die Schule kommen. Ebenfalls neu ist die Decke. „Im Haupt- und Nebenflur sind Akustikplatten und neue LED-Beleuchtung angebracht worden“, sagt der Techniker der Gemeinde.

Die Gemeinde Isernhagen lässt in der Grundschule Neuwarmbüchen einen neuen Raum für Putzmittel errichten. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Putzmittelraum weicht für Brandmeldeanlage

Neu untergebracht ist indes die Brandmeldeanlage sowie der Pausengong. Dafür musste in der Grundschule der Putzmittelraum samt Reinigungswagen weichen. Ein Ersatzraum sei im Hauptflur unter der Treppe neu entstanden, sagt Hoyzer. Dieser werde noch in den Herbstferien fertig.

Zuvor hatte die Gemeinde bereits den Außenbereich der Schule neu angelegt. Dazu gehören die Pflasterung des Wegs von der Höfestraße zum Haupteingang sowie die Neugestaltung des Pflanzstreifens mit Hunderten von Zwiebeln, die im Frühjahr für ein buntes Blumenmeer sorgen werden. Außerdem wurden drei verschiedene immergrüne Pflanzen in die Erde gesetzt, die lila, rosa und weiß blühen. Ergänzt wird das Beet mit Findlingen.

Arbeiten an Grundschule sind abgeschlossen

Insgesamt investierte die Gemeinde 75.000 Euro an der Grundschule. „Damit sind die Arbeiten vorerst abgeschlossen“, teil Hoyzer mit. Übliche Instandsetzungen würden folgen. Die Erneuerung der Außenhülle des Gebäudes samt Dach, Regenwasserableitung, Blitzableiter sowie Außentür und mehreren Fenstern hatte im vergangenen Jahr 282.000 Euro gekostet.

Von Katerina Jarolim-Vormeier