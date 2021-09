Isernhagen K.B

Heller, schöner, wärmer: Der Turmraum der St.-Marien-Kirche in Isernhagen K.B. ist nun frisch saniert. Der dunkle, kalte und ungemütliche Turmraum, der als Abstellraum diente, gehört der Vergangenheit an. Vor mittlerweile sechs Jahren hatte die Planung der Stiftung St. Marien für die Umgestaltung des Eingangsbereiches des spätgotischen Langhauses begonnen. Es folgten etliche Beratungen und Spendensammlungen für das Vorhaben. Jetzt ist es geschafft – und das Entree des Gotteshauses strahlt in neuem Glanz und kann nun auch beheizt werden. Die Sanierung schlägt mit 60.000 Euro zu Buche. Mit Gemeindebriefen warb die Stiftung für Spenden –und konnte so schließlich den Umbau finanzieren.

Eingangsbereich ist Visitenkarte für St. Marien

Die Verschönerung des Turmraums sollte den Eingang zur Kirche einladend und freundlich machen. „Das ist gelungen“, sagte Gisela Grunewaldt-Stöcker vom Kuratorium der Stiftung bei der Vorstellung des sanierten Vorraums zufrieden. Der Bereich sei nun eine Visitenkarte für die St.-Marien-Kirche. „Die Menschen, die die Kirche betreten, sollen gerne eintreten“, sagte die stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums. „Die erste Sammelaktion für das Projekt Turmraum haben wir 2015 gestartet.“

Ein neues Metallgestell samt Akustikplatten, zwölf Lichtspots und vier Infrarot-Wärmestrahler hängt unter der Decke des Turmraumes und sorgt für viel Licht und Wärme. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Die Wände strahlen jetzt in Weiß. Eine neue Zwischendecke wurde montiert: Auf dem Metallgestell sind zwölf Spots angebracht, die den Raum erhellen und die Bilder der aktuellen Ausstellung mit dem Titel „Begegnungen“ ins rechte Licht rücken. Ebenfalls fest auf dem Gestell installiert ist die Heizung. Vier Infrarotstrahler können den Raum nun auf Temperatur bringen – und ersetzen die bisherigen mobilen Heizkörper. Die Kälte im Winter im Kirchenentree gehört damit der Vergangenheit an. In die Zwischendecke integriert sind auch einige Akustikplatten, damit es bei künftigen Zusammenkünften im Raum nicht zu sehr hallt. Geblieben ist im Foyer indes der alte Kronleuchter – die Glühbirnen sind jetzt aber auch dimmbar.

Stehtische aus Eichenholz können platzsparend ineinandergeschoben und variabel eingesetzt werden. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Mobiliar ist aus Eichenholz gefertigt

Neu ist ebenfalls das Mobiliar. Stehtische aus Eichenholz können platzsparend ineinandergeschoben werden. Sie sollen „je nach Veranstaltung variabel eingesetzt werden“, berichtet Grunewaldt-Stöcker. Bänke aus Eichenholz, eigens für den Raum gefertigt, säumen mit roten Filzkissen die Innenwände. Im Einbauschrank neben der Treppe, die zur Galerie und zum Kirchturm führt, sind unter anderem die Gesangbücher untergebracht. An den Wänden gibt es nun schmale Galerieschienen zur Befestigung von Bildern. „Wir planen wechselnde Ausstellungen“, sagte der Stiftungsvorsitzende Wilfried Besch.

Lesen Sie auch Isernhagen: Turmraum in St. Marien wird saniert

Nur Treppe muss noch lackiert werden

Laut Besch ist die gesamte Planung mit dem Amt für Bau- und Kunstpflege der Landeskirche in Celle abgestimmt worden. Das sei sehr aufwendig gewesen und habe die Arbeiten in die Länge gezogen, berichtet Harald Riedel vom Kuratorium. Und auch die Folgen der Corona-Pandemie hätten die Sanierung verzögert. Lediglich die Treppe muss nun noch lackiert werden. „Der Anstrich soll Anfang Oktober erfolgen“, sagt Grunewaldt-Stöcker.

Die Stiftung schmiedet nun schon weitere Pläne: die Restaurierung des Portalschmucks von Siegfried Prütz, der in Isernhagen seit den Dreißigerjahren eine Schmiedewerkstatt hatte.

Von Katerina Jarolim-Vormeier